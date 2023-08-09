بالجنيه المصري.. مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 لطلاب الثانوية العامة المصريين
أعلنت جامعة 6 أكتوبر، قائمة مصاريف الدراسة في الكليات، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة “2022-2023” والوافدين الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة، بما يتراوح ما بين 25 ألف جنيه لكليات التربية والسياحة والفنادق وحتى140 ألف جنيه للدراسة في كلية الطب والجراحة.
كليات جامعة 6 أكتوبر
- كلية الطب والجراحة.
- كلية طب الأسنان.
- كلية الصيدلة فارم دي.
- كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy.
- كلية العلاج الطبيعي.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
- كلية التمريض.
- كلية التمريض (تمريض تخصصي)
- كلية الهندسة.
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.
- كلية الفنون التطبيقية.
- كلية الاقتصاد قسم عربي.
- كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا).
- كلية الاقتصاد قسم إنجليزي.
- كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي.
- كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام.
- كلية الإعلام وفنون الاتصال.
- كلية التربية (رياض أطفال- تربية خاصة- علم النفس).
- كلية التربية (عربي- إنجليزي- حاسب آلي- ألماني).
- كلية السياحة والفنادق.
- كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا).
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023
حددت جامعة جامعة 6 أكتوبر 2023 مصاريف الدراسة في الكليات والأقساط المطلوب سدادها في الترم الأول والثاني، على النحو التالي:
- مصاريف كلية الطب والجراحة 140 ألف جنيه القسط الأول 85 ألف جنيه القسط الثاني 55 ألف جنيه.
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر 110 ألف جنيه – القسط الأول 65 ألف جنيه – القسط الثاني 45 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة 100 الف جنيه القسط الأول 60 ألف جنيه – القسط الثاني 40 الف جنيه.
- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه القسط الأول 45 الف جنيه القسط الثاني 40 ألف جنيه.
- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 42 ألف جنيه القسط الأول 25 ألف جنيه القسط الثاني 17 ألف جنيه.
- مصروفات كلية التمريض التمريض 30 ألف جنيه القسط الأول 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه.
- مصاريف التمريض التخصصي جامعة 6 أكتوبر 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه القسط الأول 35 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.
- مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحساب جامعة 6 أكتوبر 40 ألف جنيه القسط الأول 24 ألف جنيه القسط الثاني 16 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الفنون التطبيقية 44 ألف جنيه القسط الأول 26 ألف جنيه القسط الثاني 18 ألف جنيه.
مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023
- مصاريف كلية الاقتصاد قسم عربي جامعة 6 أكتوبر 33 ألف جنيه القسط الأول 20 ألف جنيه القسط الثاني 13 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الاقتصاد قسم برنامج IMC جامعة النمسا 44 ألف جنيه القسط الأول 26 الف جنيه القسط الثاني 18 ألف جينه.
- مصاريف كلية الاقتصاد قسم انجليزي 50 ألف جنيه القسط الأول 30 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.
- مصروفات كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر قسم انجليزي 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه القسط الثاني 14 ألف جنيه.
- مصاريف كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام 30 ألف جنيه القسط الأول 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الاعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر 38 ألف جنيه القسط الأول 23 ألف جنيه القسط الثاني 15 ألف و500 جنيه.
- مصاريف كلية التربية رياض أطفال – تربية خاصة – علم النفس 25 ألف جنيه القسط الأول 15 ألف القسط الثاني 10 الأف جنيه.
- مصروفات كلية التربية عربي – إنجليزي – حاسب ألي – الماني جامعة 6 أكتوبر 30 ألف جنيه القسط 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه.
- مصاريف كلية السياحة والفنادق 25 ألف جنيه القسط الأول 15 ألف جنيه القسط الثاني 10 ألف جنيه.
- مصروفات كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر برنامج IMC مع جامعة النمسا 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه القس ط الثاني 14 ألف جنيه.