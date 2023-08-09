بالجنيه المصري.. مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 لطلاب الثانوية العامة المصريين

أعلنت جامعة 6 أكتوبر، قائمة مصاريف الدراسة في الكليات، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة “2022-2023” والوافدين الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة، بما يتراوح ما بين 25 ألف جنيه لكليات التربية والسياحة والفنادق وحتى140 ألف جنيه للدراسة في كلية الطب والجراحة.

كليات جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة. كلية طب الأسنان. كلية الصيدلة فارم دي. كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy. كلية العلاج الطبيعي. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. كلية التمريض. كلية التمريض (تمريض تخصصي) كلية الهندسة. كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب. كلية الفنون التطبيقية. كلية الاقتصاد قسم عربي. كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا). كلية الاقتصاد قسم إنجليزي. كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي. كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام. كلية الإعلام وفنون الاتصال. كلية التربية (رياض أطفال- تربية خاصة- علم النفس). كلية التربية (عربي- إنجليزي- حاسب آلي- ألماني). كلية السياحة والفنادق. كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا).

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

حددت جامعة جامعة 6 أكتوبر 2023 مصاريف الدراسة في الكليات والأقساط المطلوب سدادها في الترم الأول والثاني، على النحو التالي:

مصاريف كلية الطب والجراحة 140 ألف جنيه القسط الأول 85 ألف جنيه القسط الثاني 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر 110 ألف جنيه – القسط الأول 65 ألف جنيه – القسط الثاني 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة 100 الف جنيه القسط الأول 60 ألف جنيه – القسط الثاني 40 الف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه القسط الأول 45 الف جنيه القسط الثاني 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 42 ألف جنيه القسط الأول 25 ألف جنيه القسط الثاني 17 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض التمريض 30 ألف جنيه القسط الأول 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه.

مصاريف التمريض التخصصي جامعة 6 أكتوبر 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه القسط الأول 35 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.

مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحساب جامعة 6 أكتوبر 40 ألف جنيه القسط الأول 24 ألف جنيه القسط الثاني 16 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 44 ألف جنيه القسط الأول 26 ألف جنيه القسط الثاني 18 ألف جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023