"ينطلق خلال أيام".. كل ما تريد معرفته عن موعد تقليل الاغتراب في التنسيق

تساؤلات كثيرة لطلاب المرحلة الأولى التى تم إعلانها فى تنسيق الجامعات 2023 خلال الأيام الماضية عن موعد تقليل الاغتراب.

موعد تقليل الاغتراب فى التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أن تقليل الاغتراب يتم عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وتنتهى المرحلة الثانية للتنسيق كما أعلنت رسميًا غدًا الأحد الموافق 20 أغسطس.

وفقًا لما تم إعلانه رسميًا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقد قرر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

على أن يتم إعلان موعد تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والتى ستعلن بعد يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس، فمن الممكن أن تعلن نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجارى.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك بعض الشروط لتقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات الجامعية وعلى الطلاب أن يعرفوها وسوف يتم إعلانها رسميًا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عقب تحديد موعد تقليل الاغتراب.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن التحويل يشمل المناظر ويكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

وجاءت شروط تقليل الاغتراب للتحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة حسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن يتم ستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.