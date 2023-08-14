شروط تقليل الاغتراب 2023 وموعد تقديم الطلبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق

تتجه وزارة التعليم العالي كل عام لفتح باب تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق الكليات بمرحلتيه الأولى والثانية، ليكون أمام طلاب الثانوية العامة فرصة تقليل الاغتراب واختيار جامعة قريبة من محله السكني، ويتم تقليل الاغتراب وفق بعض الشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي نستعرضها في التقرير التالي .

موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2023

أعلن وزير التعليم العالي محمد عاشور اليوم الاثنين عن تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة وحدد الكليات المتبقية المرحلة الثانية وموعد كتابة الرغبات، ومع زيادة التساؤل عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه سيتم الإعلان عن موعد تقليل الاغتراب 2023 لاحقًا .

واستطرد: سيتم فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتي سيبدأ الطلاب في كتابة الرغبات الخاصة بها بداية من غد الثلاثاء ، وسوف تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلًا استرشاديًا للطلاب لمساعدتهم في تقليل الاغتراب.

شروط تقليل الاغتراب 2023

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب تقليل الاغتراب الكترونيًا لمدة 48 ساعة فقط، وفق بعض الشروط الثابتة ومنها الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، والفرصة تكون متاحة أمام الطالب للتحويل لمرة واحدة فقط، وإذا كان الكلية التي يريد الطالب التحويل إليها لديه امتحان قدرات فلابد أن يكون الطالب اجتازه ليتم قبول طلب تقليل الاغتراب الخاص به ن وتتكون المفاضلة في طلبات تقليل الاغتراب بين الطلاب على أساس مجموع درجاتهم.

وهناك بعض الشروط لتقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات الجامعية: ويشمل التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

وجاءت شروط تقليل الاغتراب للتحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة ، بأن يتم ستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.