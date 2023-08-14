مؤشرات تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024.. وأبرز برامجها الدراسية

دخلت جامعة المنصورة الجديدة قائمة الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح في مصر، وبدأت في استقبال الطلاب بداية من عام 2020، ويتم إعلان تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024 ضمن تنسيق الجامعات الأهلية الذي تحدده وزارة التعليم العالي خلال أيام.

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024

يتم تحديد تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024 ضمن تنسيق الجامعات الأهلية والذي ستعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أيام، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة .

ومن المتوقع أن يكون تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024 أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجاميع طلاب الثانوية العامة العام الجاري، وجاء تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024 وهو نفسه تنسيق الجامعات الأهلية كالتالي:

كليات الطب 82%.

كليات طب الأسنان 80%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات الطب البيطري 74%.

كليات الهندسة 68%

كليات الحاسبات 62%.

وأنشئت جامعة المنصورة الجديدة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 2020 م، كجامعة أهلية مصرية، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية ، وهي من جيل الجامعات الذكية، وتتبني برامج متنوعة تراعي أسواق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا وعالميا، وتعمل على إتاحة الفرصة لخريجها في المنافسة على وظائف المستقبل، وتمنح الجامعة شهادة الدبلوم ، ودرجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه.

ويمكن للطلاب تقديم جامعة المنصورة الجديدة 2024 من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا.

كليات وبرامج جامعة المنصورة الجديدة 2024

الدراسة في جامعة المنصورة الجديدة يكون بنظام الساعات المعتمدة ويكون التخرج مبني على استيفاء كافة متطلبات التخرج وطبقا للوائح الداخلية، وللطالب تغيير تخصصه، وتحسب له المقررات التي اجتازها بنجاح ضمن متطلبات دراسة التخصص المنقول إليه ، وتضم جامعة المنصورة الجديدة عدد من الكليات وهي كالتالي: