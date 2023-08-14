الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2023



أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 خلال تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة علمية علوم بكليات الطب البيطري والتمريض، أما طلاب الشعبة الهندسية فهناك أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة لأماكن شاغرة تقبل من الشعبتين في كليات الألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

وجاءت قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية( علمي ورياضة) كالتالي:

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

الاعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العلوم الزراعية البيئية العريش

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

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تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

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تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج

تربية سوهاج رياضة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية طنطا

تربية طنطا رياضة

تربية عين شمس

تربية عين شمس رياضة

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تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ

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تربية مدينة السادات

تربية مدينة السادات رياضة

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تربية مطروح رياضه

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية أسوان

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تربية نوعية بنها

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تربية نوعية طنطا

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تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

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تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

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تربية نوعية مطروح

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تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

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تربية نوعية موسيقية المنيا

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تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

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تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

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خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

دار العلوم الفيوم

دار العلوم القاهرة

دار العلوم المنيا

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

دار العلوم أسوان

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

زراعة الإسكندرية

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

زراعة الإسكندرية رياضة

زراعة الزقازيق

زراعة الزقازيق رياضة

زراعة الفيوم

زراعة الفيوم رياضة

زراعة القاهرة

زراعة القاهرة رياضة

زراعة المنصورة

زراعة المنصورة رياضة

زراعة المنوفية بشبين الكوم

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة المنيا

زراعة الوادي الجديد

زراعة أسيوط

زراعة بنها بمشتهر

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زراعة بني سويف

زراعة جنوب الوادي

زراعة دمنهور

زراعة دمياط

زراعة دمياط رياضة

زراعة سوهاج

زراعة طنطا

زراعة عين شمس

زراعة عين شمس رياضة

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة مطروح بفوكه

زراعة و موارد طبيعية أسوان

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

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سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

سياسة واقتصاد السويس

سياسة واقتصاد السويس رياضة

سياسة واقتصاد بني سويف

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

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طب بيطري الزقازيق

طب بيطري العريش

طب بيطري القاهرة

طب بيطري المنوفية

طب بيطري المنيا

طب بيطري الوادي الجديد

طب بيطري أسوان

طب بيطري أسيوط

طب بيطري بنها

طب بيطري بني سويف

طب بيطري جنوب الوادي

طب بيطري دمنهور

طب بيطري سوهاج

طب بيطري عين شمس

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري مدينة السادات

طب بيطري مطروح

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

علوم الارض بني سويف

علوم الارض بني سويف رياضة

علوم الإسكندرية

علوم الإسكندرية رياضة

علوم البترول والتعدين مطروح

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم

علوم الزقازيق

علوم الزقازيق رياضة

علوم السويس

علوم السويس رياضة

علوم العريش

علوم العريش رياضة

علوم الفيوم

علوم الفيوم رياضة

علوم القاهرة

علوم القاهرة رياضة

علوم المنصورة

علوم المنصورة رياضة

علوم المنوفية بشبين الكوم

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

علوم المنيا

علوم المنيا رياضة

علوم الوادي الجديد

علوم الوادي الجديد رياضة

علوم أسوان

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علوم أسيوط

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علوم بني سويف

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علوم بور سعيد

علوم بور سعيد رياضة

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علوم حلوان

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علوم دمنهور

علوم دمنهور رياضة

علوم دمياط

علوم دمياط رياضة

علوم سوهاج

علوم سوهاج رياضة

علوم طنطا

علوم طنطا رياضة

علوم عين شمس

علوم عين شمس رياضة

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علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

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فنون جميلة (عمارة) المنيا

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فنون جميلة (عمارة) حلوان

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

فنون جميلة (فنون) الأقصر

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فنون جميلة (فنون) المنيا

فنون جميلة (فنون) أسيوط

فنون جميلة (فنون) حلوان

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فنى تمريض المنيا

فنى تمريض أسوان

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فنى تمريض طنطا

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فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

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فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

فنى صحي جنوب الوادي

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

فني تمريض السويس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى اسوان

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ك.ت. فني صناعى المطريه

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ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعى سوهاج

ك.ت. فني صناعى شبرا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

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معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد المنيا العالى للغات

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

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