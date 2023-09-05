الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر  الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022- 2023م‎.‎

 

رئيس "المعاهد الأزهرية" يتابع استعدادات العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية للدور الثاني 

وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان مركز تصحيح القاهرة للشهادة الثانوية

 

نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم  بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.
 

اعتماد نتيجة الدور الثانى لإعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر

واعتمد الدكتور محمد الضويني، الأحد الماضي، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.
 

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

وبدأت جامعة الأزهر في تلقى رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية، تسجيل رغباتهم عبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

يذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

 

نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71 71 نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67 63 نسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70 36 الثانوية الأزهرية الشهادة الأزهرية نتيجة الدور الثاني

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