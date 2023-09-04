الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 ورابط التنسيق الالكتروني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

تعلن بوابة الأزهر عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من قبل إدارة الأزهر الشريف ، الذي خصص رابط يمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 وتعرضه الدستور في التقرير التالي .

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

انتهت امتحانات الثانوية الأزهرية في 27 أغسطس الماضي وحضرها من 49693 طالب وطالبة، منهم 33238 بالأدبي، و8648 علمي ممن لم يستطيعوا اجتياز امتحانات الدور الأول، لتبدأ عمليات التصحيح مباشرة .

ويتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 فور مراجعة وتدقيق النتائج على أن يتم توفرها في المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالمجان، كما يتم توفيرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 فور اعتمادها من خلال الضغط على الرابط التالي هنا، واختيار خدمات الأزهر الشريف ، فتظهر نتائج جميع الشهادات ، واختر منها نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 والتي سيتم توفيرها فور اعتمادها . 

أو ادخل مباشرة عبر الرابط التالي هنا.

وكتابة رقم جلوس الطالب والضغط على زر عرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 فور اعتمادها حيث يتيح الرابط الآن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2023.

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 - 2022 نتائج الدور الثاني

رابط تنسيق الأزهر 2023 

انطلقت أمس الأحد تنسيق الأزهر 2023  للطلاب الناجحين في الدور الأول على أن يتم إتاحة التسجيل في وقت لاحق بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للطلاب الناجحين فيها وفق محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب وبعدها يتم إعلان تنسيق الأزهر للكليات والتي تتم على مرحلة واحدة عكس الثانوية العامة التي بها 3 مراحل . 

ويستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الأزهر من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الضغط المباشر على الرابط التالي هنا.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

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