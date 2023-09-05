الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

كثّف أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية، البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بالرقم القومي للحصول عليها مباشرًة بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، التي تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب بشكل عام، إذ تحدد مستقبلهم وطموحاتهم، في اختيار التخصصات التابعة لجامعة الأزهر الشريف بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني وفتح باب تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، للقبول بالكليات والمعاهد الدراسية للبنين والبنات.

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

بوابة الأزهر| نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثانى 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم  بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالدورين الأول والثاني، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية ( رابط النتيجة من هنا).

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 وبداية التنسيق

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 ورابط التنسيق الالكتروني

وبدأت جامعة الأزهر في تلقى رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية، تسجيل رغباتهم عبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

 

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023 من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية (من هنا). 

- الضغط على “نتائج الشهادات الأزهرية" أعلى الصفحة

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- بعد كتابة الرقم القومي، اضغط على "بحث" لعرض النتيجة. 

وأكدت بوابة الأزهر الإلكترونية، أن هذه النتيجة استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجي مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ إعلان النتيجة.

يشار إلى أن أن إجمالي عدد الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية كان 49693 طالبًا، حيث بلغ عدد الطلاب في القسم الأدبي 33238 طالبًا، وفي القسم العلمي 16455 طالبًا.

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