بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 هي أحد أهم المراحل التعليمية في حياة كل طالب وطالبة، فهي تحدد مستقبلهم وطموحاتهم وخياراتهم في التخصصات والجامعات المختلفة، لذلك، يكثف طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من جهودهم واجتهادهم للحصول على أعلى درجات ممكنة تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

وقد يواجه بعض الطلاب صعوبات أو عقبات في بعض المواد أو الامتحانات، مما يؤدي إلى عدم تحقيق النجاح في الدور الأول، وفي هذه الحالة، يتاح لهم فرصة أخرى لإعادة الامتحان في الدور الثاني، والذي يعتبر فرصة ثمينة لتحسين مستواهم ورفع معدلاتهم.

ففي السطور التالية نقدم الموعد الرسمي لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023، وكيفية الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والموعد الرسمي لإعلانها، ونسبة النجاح في الدور الأول.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023؟

ينتظر 49 ألفا و693 طالبا وطالبة نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023، فهؤلاء هم من لم يستطيعوا تخطي حاجز المواد التي رسبوا فيها في الدور الأول، أو من رغبوا في رفع معدلاتهم لزيادة فرص قبولهم في كليات معينة.

يتساءل هؤلاء عن طريقة الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني، والتي من المقرر أن تظهر عبر بوابة الأزهر الشريف هنا.

تقدم بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، حيث جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول 52.38%، وقدرت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ومن المقرر إعلان موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات قبل يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول 52.38%، وقدرت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%*.

خدمات بوابة الأزهر الإلكترونية

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ويمكن من خلاله الحصول على المعلومات التالية:

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.

- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.

- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.

- امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.