الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بوابة الأزهر| نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثانى 2023

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر

يبحث طلبة وطالبات الأزهر عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 لمعرفة

 نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف. 

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني 2023 بقسميها ( العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022 /2023م‎.‎

 

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، حيث جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول 52.38%، وقدرت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%.

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامة للدور الثانى للقسمين 70.36%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية .

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ويبحث طلاب الأزهر الدور الثاني 2023 عن رابط بوابة الأزهر عن نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 من هنــــــا  https://natiga.azhar.eg

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. ومؤشرات تنسيق الأزهر 2023-2024

موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

 

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بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 - خدمات الأزهر الشريف

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ويمكن من خلاله الحصول على المعلومات التالية:

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022 /2023.

- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022/ 2023.

- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.

- امتحانات الصفف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

- "معًا".. لعودة القيم الإيجابية.

- مسابقة ثقافية بلادي.

- نتيجة قرعة رحلة مدينة الألعاب المائية إكوا بارك 2023.

- مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات.

- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول 2022/ 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين 2022/ 2023.

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