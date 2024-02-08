متاحة الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

جاء عنوان بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مقدمة الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يرغب آلاف طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في مختلف المحافظات معرفة نتيجتهم إسوة بطلاب التعليم العام التي ظهرت على مدار الأيام الماضية ووفرها موقع الدستور عبر حسابه الرسمي برابط مباشر ومجانًا.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024

وقد وفرت بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 (الصف الثالث الإعدادي)، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) للفصل الدراسي الأول 2024 برقم الجلوس، بعد أن تم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مساء أمس الأربعاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

- اختيار مرحلة التعليم "الإعدادي".

- تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبع لها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- النقر على زر "عرض النتيجة" للاطلاع على النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف من هنــــــــــــــــا.

2- تختار المرحلة الابتدائية

3- حدد المنطقة الأزهرية التي ينتمي إليها الطالب

4 - قوم بإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول كان على النحو التالي:

- درجات القرآن الكريم: 20 درجة

- الفقه: 25 درجة

- الحديث والتفسير: 25 درجة

- التوحيد والسيرة: 25 درجة

- الثقافة الإسلامية: 10 درجات

- النحو والصرف: 25 درجة

- المطالعة والنصوص: 25 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم والدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل منها

- اللغة الإنجليزية: 20 درجة

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

اللغة العربية: 100 درجة.

مجموع الرياضيات: 100 درجة.

مجموع التربية الإسلامية 100 درجة.

مجموع الدراسات الاجتماعية 50 درجة.

مجموع العلوم 50 درجة.

مجموع اللغة 50 درجة.

إجمالي نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 هو 550 درجة.

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