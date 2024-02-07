لو فاتك التريند| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 .. وجولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية للتهدئة فى غزة

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء، ما بين سياسية ورياضية واجتماعية، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الكثير خلال الساعات الماضية، حيث ترتقع عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 إلكترونيًا.

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"القاهرة الإخبارية": جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية للتهدئة فى غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدًا بالقاهرة؛ للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

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الاحتلال ينسف مبانى سكنية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية بمحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ذلك عبر نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

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براءة مرتضى منصور من سب وقذف هانى العتال

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من 3 دعاوى سب وقذف أقامها هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وموظف عمومي.

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بدائل الأونروا.. ارتباك وفوضى فى إسرائيل بسبب توزيع المساعدات على غزة

أمهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جيش الاحتلال، مهلة حتى نهاية الأسبوع، لإيجاد بدائل للأونروا لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تم تكليف رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي، بقيادة الجهود الرامية إلى استبدال وكالة الأمم المتحدة المعروفة باسم الأونروا التي ادعت إسرائيل أن موظفيها هم أعضاء في حركة حماس، لتعكس هذه القرارات الارتباك والفوضى في حكومة الاحتلال، حسبما ذكر موقع "JNS" الإسرائيلي.

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تأثير استخدام دقيق الشوفان على البشرة خلال الاستحمام

يتكون الشوفان من مجموعة واسعة من المواد الكيميائية النباتية، وهى مركبات كيميائية موجودة في النباتات، ويعتقد أن هذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للفطريات، والبريبايوتك، ومضادة للحكة، من المحتمل أن تكون هذه الخصائص هى السبب وراء قدرة دقيق الشوفان على المساعدة في شفاء الجلد وحمايته.

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تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير (صور )

شيع منذ قليل جثمان الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٨ عامًا، في السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في السيدة عائشة

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