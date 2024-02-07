تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير (صور )

شيع منذ قليل جثمان الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٨ عامًا، في السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في السيدة عائشة.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين أعلنت اليوم الأربعاء، وفاة الشاعر الكبير في بيان لها، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

محطات من حياة الراحل مجدي نجيب

الشاعر مجدي نجيب واحد من أشهر شعراء جيل الستينيات، صدر له العديد من الدوواين الشعرية منها: "صهد الشتا" 1964، و"ليالي الزمن المنسي" 1974، و"مقاطع من أغنية الرّصاص" 1976، و"ممكن" 1996، و"الوصايا" 1997.

وكتب العديد من أروع الأغنيات التي شدا بها كبار نجوم الغناء منها: "كامل الأوصاف" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، و"العيون الكواحل" للفنانة فايزة أحمد، و"قولوا لعين الشمس" للفنانة شادية، و"الحب ليه صاحب" للفنان أحمد منيب، و"سيبوني أحب" للفنان هاني شاكر، و"جاني وطلب السماح" للفنانة صباح، وأغاني: "شبابيك، وممكن، وليلى، وحواديت، ومن أول لمسة، وبعتب عليكي للفنان محمد منير".