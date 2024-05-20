الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تابع| نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.. بوابة الأزهر 2024 للنتائج

الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية الأزهرية

ينشر موقع الدستور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية على بوابة الازهر 2024 للنتائج، حيث يرتفع البحث عن بوابة الأزهر الشريف، الحصول على النتائج على مستوى الجمهورية بكل المحافظات.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بوابة الازهر 2024 للنتائج

-اولا، عليك بالدخول على رابط خدمات الأزهر الشريف من خلال الضغط هنــــــا 
https://azhar.gov.eg 
-اضغط على خدمات الأزهر الشريف
-اختار نتائج الشهادات الأزهرية
-اضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024
-أدخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة
-تظهر أمامك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 فى حال تم اعتمادها.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

-كان طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية قد بدأ امتحاناتهم فى الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

-ينتهي الطلاب فى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

-يتم ظهور النتائج فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات والمراجعة والرصد.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

-يبلغ المجموع الكلي لدرجات نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2023 للترمين 550.  
-مادة القرآن الكريم 100 درجة.
-مادة اللغة العربية 100 درجة.
-مادة الرياضيات 100 درجة.
-مادة التربية الإسلامية 100 درجة.
-مادة الدراسات الاجتماعية 50 درجة.
-مادة العلوم 50 درجة.
-مادة اللغة الإنجليزية 50 درجة.

خدمات الطالب الازهري 2024 على بوابة الأزهر

يمكن فتح البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال الرابط التالي:
https://www.azhar.eg/splash.html 
-الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول.
-الحصول على نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية في جميع محافظات الجمهورية.
-الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية  والشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني.
-نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الترم الثانى.
-معرفة مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.
-التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023 2024.
-تستطيع الاستعلام عن نتيجة شهادة الدور الأول لشهادات القراءات.
-الحصول على نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.

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