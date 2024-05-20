الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر أخبار إيران اليوم.. تحديد موعد الانتخابات وبدء التحقيقات في مقتل الرئيس الإيراني

رئيسي
رئيسي

أخر اخبار إيران اليوم.. منذ حادثة سقوط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتصاعد الردود على المستوى الدولي والمحلي، تعبيرًا عن التضامن والتعازي، أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن حزنها وتقديرها للشخصية الراحلة، مع التأكيد على أهمية استمرار الاستقرار في المنطقة.

موعد الانتخابات الرئاسية المقترح

بعد وفاة الرئيس رئيسي، تم اقتراح يوم 28 يونيو لإجراء الانتخابات الرئاسية. وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الموعد بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، مما يفتح الباب أمام عملية انتقالية هامة في الحكم الإيراني.

اقرا ايضًا:

 آخر أخبار سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. تفعيل الخدمة الفضائية للمساعدة في البحث عن موقعه

وتوضح المادة 131 من دستور إيران كيفية التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات أو أمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.

أخر أخبار إيران اليوم الحداد الوطني

تم الإعلان عن حداد وطني لمدة خمسة أيام، حيث أظهر الشعب الإيراني تضامنه وتأثره بفقدان الرئيس رئيسي. كما تم تكليف محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، بتولي مهام الرئاسة مؤقتًا، وهو خطوة هامة تهدف إلى تأمين استمرارية الحكم وتنظيم العملية الانتخابية القادمة.

أخر اخبار ايران اليوم التحقيق في أسباب حادث تحطم المروحية

باشرت السلطات الإيرانية تحقيقًا موسعًا للوصول إلى أسباب وتفاصيل حادث تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس رئيسي وعددًا من المسؤولين الآخرين. ويشمل الفريق المكلف بالتحقيق خبراء ومتخصصين من النواحي الفنية والعسكرية، بهدف تحديد الخلل الفني الذي أدى إلى الحادث المأساوي.

اتهامات إيرانية للولايات المتحدة

حمّل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن مأساة تحطم مروحية رئيسي من خلال منعها بيع الطائرات وقطع غيارها لإيران.

وقال "ظريف"، في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن أحد الجناة الرئيسيين في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي حظرت بيع الطائرات وقطع غيارها إلى إيران على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية، ولم تسمح لإيران باستخدام منشآتها للطيران الجيد".

قد يهمك:

صلاح يودع كلوب بعد رحيله عن ليفربول برسالة.. ماذا قال؟

اخبار إيران اليوم ابراهيم رئيسي الرئيس الايراني الانتخابات الرئاسية الحداد الوطني حادث تحطم المروحية إيران

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)