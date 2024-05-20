آخر أخبار إيران اليوم.. تحديد موعد الانتخابات وبدء التحقيقات في مقتل الرئيس الإيراني

أخر اخبار إيران اليوم.. منذ حادثة سقوط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتصاعد الردود على المستوى الدولي والمحلي، تعبيرًا عن التضامن والتعازي، أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن حزنها وتقديرها للشخصية الراحلة، مع التأكيد على أهمية استمرار الاستقرار في المنطقة.

موعد الانتخابات الرئاسية المقترح

بعد وفاة الرئيس رئيسي، تم اقتراح يوم 28 يونيو لإجراء الانتخابات الرئاسية. وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الموعد بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، مما يفتح الباب أمام عملية انتقالية هامة في الحكم الإيراني.

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وتوضح المادة 131 من دستور إيران كيفية التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات أو أمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.

أخر أخبار إيران اليوم الحداد الوطني

تم الإعلان عن حداد وطني لمدة خمسة أيام، حيث أظهر الشعب الإيراني تضامنه وتأثره بفقدان الرئيس رئيسي. كما تم تكليف محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، بتولي مهام الرئاسة مؤقتًا، وهو خطوة هامة تهدف إلى تأمين استمرارية الحكم وتنظيم العملية الانتخابية القادمة.

أخر اخبار ايران اليوم التحقيق في أسباب حادث تحطم المروحية

باشرت السلطات الإيرانية تحقيقًا موسعًا للوصول إلى أسباب وتفاصيل حادث تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس رئيسي وعددًا من المسؤولين الآخرين. ويشمل الفريق المكلف بالتحقيق خبراء ومتخصصين من النواحي الفنية والعسكرية، بهدف تحديد الخلل الفني الذي أدى إلى الحادث المأساوي.

اتهامات إيرانية للولايات المتحدة

حمّل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن مأساة تحطم مروحية رئيسي من خلال منعها بيع الطائرات وقطع غيارها لإيران.

وقال "ظريف"، في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن أحد الجناة الرئيسيين في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي حظرت بيع الطائرات وقطع غيارها إلى إيران على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية، ولم تسمح لإيران باستخدام منشآتها للطيران الجيد".

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