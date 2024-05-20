محمد مخبر.. من هو رئيس إيران الحالي؟

عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد، مما ترك البلاد في مأزق القيادة في وقت يشهد توترات إقليمية شديدة.

وبعد أن أكدت وسائل الإعلام الرسمية وفاتهم يوم الاثنين، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي - الحداد لمدة خمسة أيام وتعيين رئيس مؤقت جديد وهو محمد مخبر.

من هو الرئيس الايراني محمد مخبر

-ويعد مخبر الرئيس هو المسؤول الثاني في إيران.

-ويتولى مخبر هذا الدور بشكل مؤقت لأن الدستور الإيراني ينص على إجراء انتخابات جديدة في غضون 50 يومًا من وفاة الرئيس الحالي.

ومخبر (68 عاما) هو عضو في المجلس المكون من ثلاثة أشخاص والمكلف بتنظيم تلك الانتخابات.

-وشغل مؤخرًا منصب النائب الأول لرئيس إيران، وهو أعلى منصب من بين عشرات المناصب المماثلة، ولقد ظل بعيدًا عن الأنظار نسبيًا على الرغم من توليه سلسلة من الأدوار البارزة في الحكومة الإيرانية والمؤسسات الخيرية، بما في ذلك تلك التي لها علاقات مع خامنئي، وقد تم فرض عقوبات عليه من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من هو الرئيس الايراني محمد مخبر

-تضمن فترة عمله كنائب أعلى زيارة إلى موسكو في زمن الحرب

-مخبر الحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي، تم تعيينه نائباً أول للرئيس عند انتخاب رئيسي عام 2021.

-ووفقاً للدستور الإيراني المعدل لعام 1989، يمكن تكليف النائب الأول للرئيس "بمسؤوليات إدارة شؤون مجلس الوزراء وتنسيق مهام النواب الآخرين"، بموافقة الرئيس.

من هو رئيس ايران محمد مخبر

-ومن خلال منصبه كنائب أول للرئيس، سافر مخبر داخل إيران لتعزيز الدعم السياسي، بما في ذلك زيارة موقع انهيار مبنى عام 2022 والذي أدى إلى مقتل العشرات وأثار اتهامات بالفساد ضد المشاركين في عملية إصدار التصاريح.

-وكان له أيضًا يد في الدبلوماسية الدولية، حيث استقبل قادة زائرين من أماكن مثل سوريا والصين.

-ويميل نواب الرئيس إلى الابتعاد عن الأضواء نسبياً في إيران، على الرغم من أن مخبر تصدر بعض العناوين الرئيسية خلال فترة ولايته.

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