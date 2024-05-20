الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحظة فاصلة.. تقرير أمريكي: انتخابات إيران المقبلة ستكون حاسمة

انتخابات إيران
انتخابات إيران

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الإثنين، الضوء على حادث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن الانتخابات الإيرانية المقبلة ستكون لحظات فاصلة بالنسبة لإيران.

وأضافت الشبكة أن الانتخابات المبكرة المقبلة لخلافة إبراهيم رئيسي كرئيس يمكن أن تكون "لحظة فاصلة بالنسبة لإيران" إذا سمح المرشد الأعلى للبلاد لمجموعة من المرشحين بالترشح.

الانتخابات يمكن أن تكون لحظة فاصلة بالنسبة لإيران

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كيف ستسير الأمور فى إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسى؟

ونقلت الشبكة عن محمد علي شعباني: "أعتقد أن التأثير المباشر الأكثر أهمية لوفاته هو من سيأتي في أعقابه"، لافتا إلى أن تلك الانتخابات يمكن أن تكون لحظة فاصلة بالنسبة لإيران.

واعترف شعباني بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "يميل أكثر نحو الحكم المحافظ منه إلى فتح المجال السياسي".

لكنه قال إن خامنئي "شدد دائما على إقبال الناخبين باعتباره اختبارا لشرعية النظام".

وأصبح رئيسي رئيسًا لإيران في يونيو 2021 بعد فوزه في انتخابات رئاسية غير تنافسية تاريخيًا. فقد رفض العديد من الإيرانيين ذوي التوجهات الإصلاحية المشاركة في الانتخابات التي اعتبرت على نطاق واسع نتيجة حتمية، كما انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أقل من 50%.

وقال شعباني إن خامنئي "أمامه الآن، فرصة ذهبية لعكس المسار بطريقة تحفظ ماء الوجه" من خلال السماح بإجراء انتخابات تنافسية وتشجيع الإقبال على التصويت.

نقل جثمان الرئيس رئيسي إلى مدينة مشهد الثلاثاء
 

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كيف يؤثر حادث الرئيس رئيسى على الداخل الإيرانى؟

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء فارس أن جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضحايا تحطم المروحية الآخرين يوم الأحد سيتم نقلهم يوم الثلاثاء من تبريز إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد حيث ولد رئيسي.

ومن المقرر أن يقام حفل عام كبير في قاعة الصلاة في تبريز في الساعة الرابعة عصرًا. وذكرت وكالة فارس للأنباء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، سيرافق موكب كبير جثث رئيسي والضحايا الآخرين من ساحة شهداء تبريز إلى مطار المدينة. ومن هناك سيتم نقل الجثث إلى مشهد، بحسب وكالة فارس.

ولد رئيسي في مشهد عام 1960،  وكان يدير مؤسسة خيرية قوية تعرف باسم آستان القدس الرضوية، والتي تدير ضريح الإمام الرضا الضخم، وهو موقع مقدس إسلامي رئيسي في المدينة.

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