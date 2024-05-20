الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن يصف طلبات مذكرة الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين بـ"الشائن"

بايدن
بايدن

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، واصفا إياه بـ”الشائن”.

وكتب الرئيس: “دعوني أكون واضحا: مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، ليس هناك تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس. سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.

بلينكن: الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي" إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
 

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وسبق أن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي" إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، عن تقديمه طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار "مع" قادة حماس، معتبرًا أن ذلك "قد يعرض للخطر" الجهود الجارية لتسوية القضية الفلسطينية. التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس.

وأضاف: “نحن نرفض تشبيه المدعي العام لإسرائيل بحماس. إنه أمر مخز"، متابعا: “حماس منظمة إرهابية وحشية نفذت أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة وما زالت تحتجز العشرات من الأبرياء كرهائن، بما في ذلك أمريكيون”.

واستكمل بلينكن: "في الأساس، هذا القرار لا يساعد، بل يمكن أن يعرض للخطر، الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهي الأهداف التي تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقها بلا هوادة".

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