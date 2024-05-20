الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الإيرانى يأمر بالتحقيق فى أسباب تحطم مروحية حادث رئيسى

طائرة رئيسي
طائرة رئيسي

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أمر بإجراء تحقيق في سبب تحطم المروحية التي أودت بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وأضافت تسنيم أن وفدًا رفيع المستوى برئاسة قائد عسكري ويضم خبراء فنيين سيتوجه إلى موقع تحطم الطائرة في شرق أذربيجان.

وتحطمت المروحية في منطقة جبلية نائية شمال غرب إيران يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل رئيسي ووزير خارجيته وسبعة آخرين.

تشييع جثمان رئيسي وضحايا تحطم المروحية 

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فيما ذكرت وكالة أنباء فارس أن جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضحايا تحطم المروحية الآخرين يوم الأحد سيتم نقلهم يوم الثلاثاء من تبريز إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد حيث ولد رئيسي.

ومن المقرر أن يقام حفل عام كبير في قاعة الصلاة في تبريز في الساعة الرابعة عصرًا. وذكرت وكالة فارس للأنباء يوم الإثنين بالتوقيت المحلي.

وفي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، سيرافق موكب كبير جثث رئيسي والضحايا الآخرين من ساحة شهداء تبريز إلى مطار المدينة. ومن هناك سيتم نقل الجثث إلى مشهد، بحسب وكالة فارس.

ولد رئيسي في مشهد عام 1960. وكان يدير مؤسسة خيرية قوية تعرف باسم آستان القدس الرضوية، والتي تدير ضريح الإمام الرضا الضخم، وهو موقع مقدس إسلامي رئيسي في المدينة.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح الإثنين، بعد تحطم مروحية كان يستقلها إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وسبعة آخرين في ظروف ضبابية في شمال غرب البلاد النائي يوم الأحد.

وفي أعقاب وفاة رئيسي، تم تعيين نائب الرئيس محمد مخبر رئيسًا بالنيابة.

كما تم تعيين علي باقري كاني، الذي قاد الوفود الإيرانية في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية وتبادل السجناء، وزيرًا للخارجية بالوكالة بعد وفاة أمير عبداللهيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وينص الدستور الإيراني على أن رؤساء فروع الحكومة الثلاثة، بما في ذلك نائب الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، يجب أن يقوموا بالترتيب لإجراء انتخابات وانتخاب زعيم جديد في غضون 50 يومًا من تولي المنصب. القائم بأعمال الرئيس. 

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في رسالة إلى وكالات الأنباء الرسمية إن مخبر كان مسئولًا عن تنظيم انتخابات لرئيس جديد خلال تلك الفترة.

القوات المسلحة الإيرانية أذربيجان إيران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة

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