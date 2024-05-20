منظمة حقوقية تشيد بدعوة "العدل الدولية" لإصدار أوامر اعتقال بحق إسرائيل وحماس

أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق عدد من كبار قادة حماس وإسرائيل، قائلة إنه يوضح "الدور الحاسم" للمحكمة.

وقالت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في هيومن رايتس ووتش، في بيانها: “لقد واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارًا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن”.

الخطوة الأولى التي تفتح الباب أمام المسؤولين عن الفظائع

وتابع "إن هذه الخطوة الأولى المبدئية التي اتخذها المدعي العام تفتح الباب أمام المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة للمحاسبة على أفعالهم في محاكمة عادلة".

وقال جراح في البيان إن خان اتخذ قراره بتقديم طلب للحصول على أوامر الاعتقال "في مواجهة ضغوط من المشرعين الأمريكيين وآخرين"، مضيفا أن "الضغوط العدائية من المرجح أن تزداد بينما ينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان".

وفي السياق ذاته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية برفع أوامر اعتقاله بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس، بأنه "غضب سياسي".

وفي حديثه يوم الاثنين خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب الليكود، قال نتنياهو إن الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "لن يردعنا".

وأضاف الزعيم الإسرائيلي "سنواصل الحرب حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

وبحسب شبكة سي ان ان الامريكية فقد تشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع"، حسبما قال خان لكريستيان أمانبور على شبكةسي ان ان .