عقب رحيل إبراهيم رئيسي.. إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت إيران أنها الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري يوم الجمعة 28 يونيو، على خلفية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، يمكن للمرشحين التسجيل في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو، وستستمر الحملات الانتخابية من 12 يونيو حتى صباح 27 يونيو.

ماذا حدث؟

توفي رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان يوم الأحد في مقاطعة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

ولقد توفي الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى الإيراني، وهو في منصبه، تاركا المؤسسة المتشددة في الجمهورية الإسلامية تواجه مستقبلا غامضا.

وقُتل رئيسي البالغ من العمر 63 عامًا، وهو رئيس محافظ للغاية، يوم الأحد، إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شمال غرب إيران النائي. وتأتي وفاتهم في وقت حساس بالنسبة لبلد يواجه تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج.

ولا يزال اقتصاد الجمهورية الإسلامية مصاباً بالشلل بسبب العقوبات الأمريكية، وأصبح سكانها من الشباب مضطربين على نحو متزايد، وتواجه البلاد خصوماً عدائيين على نحو متزايد في الشرق الأوسط وخارجه.

وأثارت وفاة رئيسي تساؤلات حول من سيخلف في نهاية المطاف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما، وهو أقوى رجل في البلاد.

وكانت المؤسسة الدينية الإيرانية قد استثمرت بكثافة في رئيسي خلال فترة رئاسته، حيث اعتبرته خليفة محتمل لخامنئي. ويقول مراقبون إنه تم إعداده للارتقاء إلى منصب المرشد الأعلى.

وكتب كريم سجاد بور، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، على موقع X أن وفاة رئيسي ستخلق "أزمة خلافة في إيران".

أيد الرئيس الراحل بعضًا من سياسات النظام الأكثر تشددًا، وقمع الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت عام 2022.