الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يؤثر حادث الرئيس رئيسي على الداخل الإيراني؟

حادث طائرة الرئيس
حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

سلطت صحفية إيران إنترناشونال، اليوم الإثنين، الضوء على حادث وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته جراء تحطم طائرة مروحية في ظل التوترات الشديدة المشتعلة في المنطقة خلال هذه الفترة.

معاناة الداخل الإيراني 

 

txt

فاجعة إيران.. ملوك ورؤساء العالم ينعون الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

وسرعان ما قام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بتعيين نائب رئيس غير معروف كرئيس مؤقت وأصر على أن الحكومة هي المسيطرة، لكن الوفيات تمثل ضربة أخرى لبلد يعاني من ضغوط داخلية وفي الخارج.

ووبحسب التقرير تقدم إيران أي سبب لتحطم الطائرة ولم تقترح أن يكون هناك عمل تخريبي هو الذي أسقط المروحية التي سقطت في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف ومفاجئ، وفي طهران فتحت الشركات أبوابها وحضر الأطفال المدارس يوم الاثنين. ومع ذلك، كان هناك حضور ملحوظ لقوات الأمن بالزي الرسمي والمدني في وسط المدينة.

وواجهت حكومة رئيسي سنوات من الاحتجاجات الجماهيرية بسبب الاقتصاد المتعثر وحقوق المرأة، مما يجعل هذه اللحظة أكثر حساسية بكثير.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن طائرة هليكوبتر من طراز بيل، والتي اشترتها إيران في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

وقالت الوكالة إن من بين القتلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية ورجل دين كبير من تبريز ومسؤول في الحرس الثوري وثلاثة من أفراد الطاقم.

واستخدمت إيران مروحيات بيل على نطاق واسع منذ عهد الشاه، حيث تواجه الطائرات في إيران نقصا في قطع الغيار، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الغربية، وغالبا ما تطير دون فحوصات السلامة. 

فاجعة ايران حادث الطائرة الرئيس الايراني الداخل الايراني إيران

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

هل يقود احتفال لاعبى الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا