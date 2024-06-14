الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. جماعة الحوثى تستهدف 3 سفن فى البحر الأحمر وبحر العرب

استهداف السفن
استهداف السفن

أعلن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، أمس الخميس، أنها استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت السفينة (فيربينا) في بحر العرب والسفينة (سي غارديان) والسفينة (أثينا) في البحر الأحمر.

وأضاف أن الهجوم على السفن الثلاث تم بعدد من الصواريخ البحرية والبالستيةِ والطائرات المسيرة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن استهدافها السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن العملية “أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".

كما أعلن عن تنفيذ جماعة الحوثي عمليتين عسكريتين مع فصائل عراقية أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل.

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