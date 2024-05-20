الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العدل الدولية" ترد على انتقادات بلينكن بشأن طلب مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين

العدل الدولية
العدل الدولية

ردت  المحكمة الجنائية الدولية على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قائلة إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمضى "ثلاث سنوات" في محاولة تحسين الحوار مع إسرائيل والحصول على معلومات ذات صلة بتحقيقاتنا.

وانتقد بلينكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتسرعه في تقديم طلب للحصول على أوامر الاعتقال و"عدم السماح للنظام القانوني الإسرائيلي بفرصة كاملة وفي الوقت المناسب للمضي قدما".

تثبيت إجراء حقيقي 

 

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وقالت المحكمة الجنائية الدولية: "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم يتلق (مكتب المدعي العام) أي معلومات تثبت اتخاذ إجراء حقيقي على المستوى المحلي للتصدي للجرائم المزعومة أو الأفراد قيد التحقيق".

كما أكد المدعي العام مراراً وتكراراً على مخاوفه بشأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وأكد علناً أنه لم ير أي تغيير ملحوظ في السلوك على الرغم من تصريحاته السابقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة عارضت منذ فترة طويلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحرب في غزة لأنها تعتقد أن المحكمة "ليس لها اختصاص في هذه المسألة".

وفي شرحه لموقف إدارة بايدن، قال بلينكن إن المحكمة الجنائية الدولية "أنشأتها الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود".

وأضاف: "تلك الحدود متجذرة في مبادئ التكامل، والتي لا يبدو أنها تم تطبيقها هنا وسط اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعتقال هذه بدلا من منح النظام القانوني الإسرائيلي فرصة كاملة وفي الوقت المناسب للمضي قدما". انحرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن الإجراءات القانونية المعتادة من خلال التقدم بطلب للحصول على أوامر الاعتقال.

وقال بلينكن: "في حالات أخرى، أحال المدعي العام إلى التحقيقات الوطنية وعمل مع الدول لإتاحة الوقت لها للتحقيق. ولم يمنح المدعي العام نفس الفرصة لإسرائيل، التي تجري تحقيقات مستمرة في مزاعم ضد موظفيها".

المحكمة الجنائية الدولية انتقادات الدعي العام للمحكمة الجنائية واشنطن العدل الدولية

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