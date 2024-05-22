جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 لشعبتي علمي وأدبي
يعتبر معرفة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الازهرية من اكثر الامور التي تشغل بال الكثير من الطلاب وذلك من اجل معرفة التفاصيل الكاملة للجدول قبل الامتحانات بفترة وذلك للاستعداد الامثل للامتحانات والمراجعة الخاصة بالمواد قبل الامتحانات.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمى
ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 كافة المواد وذلك من اجل توفير كافة المعلومات المتعلقة بالجدول الثانوية الازهرية.
- السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.
- الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.
- الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
- السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.
- الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.
- الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.
- السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.
- الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.
- الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.
- السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.
- الإثنين 4 يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.
- الخميس 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.
- الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.
- السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.
- السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.
- الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي
- الأحد 2 يونيو 2024: امتحان مادة الفقه والإنشاء.
- الثلاثاء 4 يونيو: امتحان مادة القرآن الكريم،.
- الخميس 6 يونيو 2024: امتحان مادة البلاغة.
- الأحد 9 يونيو 2024: امتحان الجغرافيا.
- الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو.
- الخميس 13 يونيو 2024: امتحان الحديث.
- الأحد 23 يونيو: امتحان مادة التاريخ.
- الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.الخميس 27 يونيو 2024: امتحان مادة الأدب والنصوص المطالعة.
- الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- الخميس 4 يوليو: امتحان مادة التوحيد.
- الثلاثاء 9 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.
- الأحد 14 يوليو 2024: امتحان مادة التفسير.