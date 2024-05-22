جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 لشعبتي علمي وأدبي

يعتبر معرفة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الازهرية من اكثر الامور التي تشغل بال الكثير من الطلاب وذلك من اجل معرفة التفاصيل الكاملة للجدول قبل الامتحانات بفترة وذلك للاستعداد الامثل للامتحانات والمراجعة الخاصة بالمواد قبل الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمى

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 كافة المواد وذلك من اجل توفير كافة المعلومات المتعلقة بالجدول الثانوية الازهرية.

السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.

الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.

السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.

الإثنين 4 يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

الخميس 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.

السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي