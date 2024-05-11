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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تبدأ فى يونيو القادم.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تفاصيل الجدول.
 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 شعبة علمي

 

تبدأ امتحانات الشهادة الأزهرية للقسم العلمي في الأول من شهر يونيو المقبل، وتنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للقسم العلمي يوم 15 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 قسم علمي

يوم السبت 1 يونيو 2024:

امتحان مادتي الفقه والحديث.

 

يوم الاثنين 3 يونيو 2024:

امتحان  القرآن الكريم.


يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 :

امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

 

يوم السبت 8 يونيو 2024:
امتحان مادة اللغة الإنجليزية

 

يوم الاثنين 10 يونيو 2024 :
امتحان مادة الاستاتيكا

 

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 :
امتحان الأدب والنصوص

 

يوم السبت 22 يونيو 2024:
امتحان الفيزياء يوم الاثنين

 

24 يونيو 2024:

امتحان التوحيد يوم

 

الأربعاء 26 يونيو 2024:
امتحان النحو

 

يوم السبت 29 يونيو 2024:
امتحان الأحياء

 

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي والأدبي

 

يوم الاثنين 1 يوليو 2024:
امتحان البلاغة

 

يوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
امتحان التفاضل والتكامل

 

يوم السبت 6 يوليو 2024:
امتحان الديناميكا

 

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024:
امتحان الكيمياء.

 

يوم السبت 13 يوليو:
امتحان الصرف

 

يوم الاثنين 15 يوليو:
امتحان التفسير.

 

رابط نماذج امتحانات دراسات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني pdf

 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 شعبة أدبى

 

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة أدبى، في اليوم الثانى من شهر يونيو القادم وتنتهي في 14 من شهر يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 قسم أدبي:

يوم الأحد 2 يونيو 2024:
امتحان مادتي الفقه والإنشاء

يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024:
امتحان القرآن الكريم

يوم الخميس 6 يونيو 2024:
امتحان البلاغة.

يوم الأحد 9 يونيو 2024:
امتحان الجغرافيا (للمبصرين فقط).

يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024:
امتحان النحو.

-يوم الخميس 13 يونيو 2024 :
امتحان الحديث.

يوم الأحد 23 يونيو 2024:
امتحان التاريخ

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024:
امتحان الفلسفة والمنطق

يوم الخميس 27 يونيو 2024:
امتحان الأدب والنصوص والمطالعة

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024:
امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يوم الخميس 4 يوليو 2024:
امتحان التوحيد.

يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024:
امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يوم الخميس 11 يوليو 2024:
امتحان الصرف

يوم الأحد 14 يوليو 2024:
امتحان التفسير.

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