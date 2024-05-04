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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي والأدبي

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع اقتراب موعد انعقاد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا لقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الشعبة العلمية

يأتي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة العلمية كما يلي:-

  • يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 امتحان مادتي الفقه والحديث.
  • يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.
  • يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة الاستاتيكا.
  • يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الأدب والنصوص.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 امتحان مادة التوحيد.
  • يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 امتحان مادة النحو.
  • يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الأحياء.
  • يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 امتحان مادة البلاغة.
  • يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.
  • يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
  • يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة الصرف.
  • يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 امتحان مادة التفسير.
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جدول الثانوية الأزهرية 2024 الأدبية 

  • يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 امتحان مادتي الفقه والإنشاء.
  • يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 امتحان البلاغة.
  • يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 امتحان مادة الجغرافيا (للمبصرين فقط).
  • يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 امتحان مادة النحو.
  • يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 امتحان مادة الحديث.
  • يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
  • يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 امتحان الأدب والنصوص والمطالعة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 امتحان مادة التوحيد.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 امتحان مادة الصرف.
  • يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 امتحان مادة التفسير.

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