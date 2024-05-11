رابط نماذج امتحانات دراسات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني pdf من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية حيث يبحث الكثيرين من الطلاب وأولياء أمورهم على النماذج الاسترشادية للتدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024.

رابط نماذج امتحانات دراسات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني pdf

يمكن الحصول على نماذج امتحانات دراسات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني pdf من خلال الموقع الإلأكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يختار الطالب النماذج الراغب في الاجابة عليها حيث تكون محاكية تماما لأسئلة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي سواء في نوعية الأسئلة أو عددها.

ويمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الحصول على النماذج الاسترشادية لكافة المواد الدراسية التي يخضعون لها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك للتدريب على اجابة الامتحانات خاصة مع ضبط الساعة وفقا لتوقيت بداية وانتهاء الامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في كافة المواد الدراسية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا لما يلي:-

توزيع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة.

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

توزيع درجات مادة العلوم 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

المجموع الكلي للفصلين الدراسيين لطلاب 3 إعدادي 2024 من 280 جنيه ودرجة النجاح من 140 درجة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة

يوم 16 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

يوم 18 مايو 2024 امتحان مادة التربية الدينية ومادة الدراسات الاجتماعية.

يوم 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإجنبية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم 22 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

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