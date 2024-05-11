السبت 11 مايو 2024
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الإجازات الرسمية 2024 القادمة شهر يونيو

اجازة
اجازة

الاجازات الرسمية 2024 القادمة شهر يونيو من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية حيث يحصل موظفي الدولة القطاع الخاص على اجازات مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف وفقا للقانون وغالبا ما تكون الاجازات ذكرى مناسبة اجتماعية أو وطنية أو دينية.

الإجازات الرسمية 2024 القادمة شهر يونيو

يمكن حصر الاجازات الرسمية 2024 القادمة شهر يونيو التي حصل عليها موظفي الدولة بشكل مدفوع الأجر أو بأجر مضاعف وفقا لحاجة العمل كما يلي:-

  • يوم السبت 15/6/2024 اجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفة.
  • يوم الأحد 16/6/2024 اجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الاثنين 17/6/2024 اجازة رسمية بمناسبة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الثلاثاء 18/6/2024 اجازة رسمية بمناسبة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأربعاء 19/6/2024 اجازة رسمية بمناسبة رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد 30/6/2024 اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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أجندة الاجازات الرسمية المتبقية في 2024

تأتي أجندة الاجازات الرسمية المتبقية في 2024:-

  • يوم السبت الموافق 15/6/2024 اجازة وقفة عرفات.
  • يوم الأحد الموافق 16/6/2024 اجازة رسمية عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الاثنين الموافق 17/6/2024 اجازة رسمية عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2024 اجازة رسمية عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأربعاء الموافق 19/6/2024 اجازة رسمية عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30/6/2024 اجازة رسمية ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8/7/2024 اجازة رسمية رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 اجازة رسمية ثورة 23 يوليو 2024.
  • يوم الاثنين الموافق 16/9/2024 اجازة رسمية المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد الموافق 6/10/2024 اجازة رسمية عيد القوات المسلحة (انتصارات أكتوبر).
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إجازات شهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية المقبلة

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