استعد لأطول إجازة عيد الأضحى 2024 واعرف عدد أيامها

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2024 المبارك، يتساءل الكثيرون عن موعد إجازاته تفصيلًا، وعدد أيام العطلات الرسمية احتفالًا به، والتي تداول أنها تعد أطول إجازة في هذا العام 2024.

موعد اجازة عيد الأضحى 2024

في هذا التقرير نستعرض كلًا من موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، وكذلك عدد أيام الإجازات الخاصة به.

يأتي العلم أنه بناءً على الحسابات الفلكية، تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 7 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات 2024

وبالتالي تكون وقفة عرفات 1445هـ فلكياً يوم السبت 16 يونيو 2024.

ومن المقرر أن تصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 إلى نحو 5 أيام كاملة للطلاب ومدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الحكومة و الخاص، لذا فهي تعد من أطول الإجازات.

وتأتي إجازات عيد الأضحى 2024 القادم كالتالي:

يوم وقفة عرفات.. يوم السبت 16 يونيو 2024

أول أيام عيد الأضحى.. يوم الأحد 17 يونيو 2024.

ثاني أيام عيد الأضحى.. يوم الإثنين 18 يونيو 2024.

ثالث أيام عيد الأضحى.. يوم الثلاثاء 19 يونيو 2024.

رابع أيام عيد الأضحى.. يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

جديرًا بالذكر أنه قد أشارت البحوث الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً وذلك بتوقيت القاهرة المحلي تحديدًا يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024.

كما ذكر أنه يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، بينما في القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "12 – 20" دقيقة.

وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس في ذلك اليوم لمدد تتراوح بين "1 - 28 دقيقة"، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا إذ يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.