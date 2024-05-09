بعد أسابيع قليلة.. تعرف على موعد وقفة عرفات لعام 2024 / 1445

يتساءل الكثير من المسلمين حول أنحاء العالم عن ميعاد وقفة عرفات لعام 2024-1445، ويتساءل المواطنين المصريين عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك عن طريق محرك البحث العالمي جوجل، حتى يقوموا بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذبح الاضاحي مع الأهل والأصدقاء وللتنزه، وتنظيم رحلات للسفر للاستمتاع بأجواء العيد وسط احتفالات عائلية مميزة معهم.

موعد قدوم وقفة عرفات لعام 2024 / 1445

موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك:



لذلك يقدم موقع الدستور من خلال السطور التالية موعد وقفة عرفات المباركة وموعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 هجريا، حسب أجندة العطلات الرسمية لعام 2024 الصادرة من مجلس الوزراء.

موعد وقفة عرفات لعام 2024 / 1445:

وحسب أجندة مجلس الوزراء فإن يوم وقفة عرفات سوف يوافق يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024.

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك:

أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445:

سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024.

ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

سوف يكون يوم الاثنين 17 يونيو لعام 2024.

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو لعام 2024.

رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو لعام 2024.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

تتضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، التالي:

يوم الأحد الموافق 5 مايو لعام 2024 إجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى.

من يوم الإثنين الموافق 17 يونيو لعام 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو لعام 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو لعام 2024 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الإثنين 8 يوليو لعام 2024 إجازة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو لعام 2024 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر لعام 2024 إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر لعام 2024 إجازة عيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر.