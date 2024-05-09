الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس شعبة القصابين: استيراد شحنتين من العجول قبل عيد الأضحى

لحوم بلدية
لحوم بلدية

أكد هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن اللحوم البلدية متوفرة بسعر 400 و450 جنيهًا للكيلو، مضيفًا أن الشركة القابضة تقوم باستيراد 15 ألف عجل سيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، وحاليًا انتاجنا المحلي 40% من  الاستهلاك ونستورد 60% في صورة لحوم حية ومجمدة، ولا بد من زراعة مدخلات الأعلاف في مصر وتوفيرها للمربين في السوق المحلي من أجل توزان الأسعار.


وأضاف "عبدالباسط" في تصريحات لـ"الدستور" أن كبار المربين لديهم 70% من العجول قديمة من عيد الأضحى الماضي، كما دخلت شحنتين جديدتين لضبط السوق قبل عيد الأضحى، حيث أنه لا يوجد قوة شرائية في السوق المصري، وأن ما يفيد من العجول المستوردة لكبار المربين يتم تصديرها للخارج مرة أخرى  بمعرفتكم في صورة لحوم، مشيرًا إلى أن الجزارين لا يتحكمون في السوق وأن 75% من كبار الجزارين أغلقو محلات الجزارة لهم خاصة العائلات الكبيرة من الجزارين، وبدأت تخرج من المنظومة ووجهت استثماراتهم إلى مجلات أخرى، كما أن 50% من الجزارين دخلات على المهنة، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم ستنخفض قبل عيد الأضحى مع السيطرة على السوق.

انخفاض أسعار اللحوم

ومن جانبه، أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة تصل 25% خلال الفترة المقبلة، حيث انخفضت أسعار اللحوم بشكل متواصل لتصل إلى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تواصل انخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الأضحى من اللحوم البقرية والجاموس والضأن واللحوم الجملي البلدية والمستوردة من الخارج.

وقال "البسومي" لـ"الدستور" إن اللحوم البلدية البقري وزن قائم انخفضت من 180 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، بينما انخفضت أسعار اللحوم الجاموس وزن قائم إلى 145 جنيهًا و140 جنيهًا للكيلو وزن قائم بينما الإناث تباع بالواحدة في حالة التصريح بذبحها في المجازر لعدم موائمتها مع عملية التربية، لافتًا إلى أن الأسعار ستنخفض قبل عيد الأضحى بسبب توفير الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف وتوفيرها وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم.

أنخفاض أسعار اللحوم البلدية وإستيراد شحنتين العجول قبل عيد

مواد متعلقة

عاجل.. الانفراجة.. تراجع أسعار السلع الغذائية بفضل الإفراجات الجمركية وتحرير سعر الصرف

تراجع أسعار اللحوم فى السوق وتوقعات بالانخفاض.. رئيس شعبة القصابين يكشف

الزراعة: إنفاق 8 مليارات جنيه في المشروع القومي للبتلو حتى الآن

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

وصول 1500 رأس ماشية سودانى إلى مجزر "وادى دارا" بمدينة رأس غارب

خبراء يطرحون حلولاً لتوفير المعروض من اللحوم وخفض الأسعار

الأكثر قراءة

تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

"Hind’s Hall".. الرابر الأمريكي ماكليمور يشعل حفلا في نيوزيلندا بأغنيته لفلسطين

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

التحقيق في اتهام هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس