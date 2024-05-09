رئيس شعبة القصابين: استيراد شحنتين من العجول قبل عيد الأضحى

أكد هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن اللحوم البلدية متوفرة بسعر 400 و450 جنيهًا للكيلو، مضيفًا أن الشركة القابضة تقوم باستيراد 15 ألف عجل سيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، وحاليًا انتاجنا المحلي 40% من الاستهلاك ونستورد 60% في صورة لحوم حية ومجمدة، ولا بد من زراعة مدخلات الأعلاف في مصر وتوفيرها للمربين في السوق المحلي من أجل توزان الأسعار.



وأضاف "عبدالباسط" في تصريحات لـ"الدستور" أن كبار المربين لديهم 70% من العجول قديمة من عيد الأضحى الماضي، كما دخلت شحنتين جديدتين لضبط السوق قبل عيد الأضحى، حيث أنه لا يوجد قوة شرائية في السوق المصري، وأن ما يفيد من العجول المستوردة لكبار المربين يتم تصديرها للخارج مرة أخرى بمعرفتكم في صورة لحوم، مشيرًا إلى أن الجزارين لا يتحكمون في السوق وأن 75% من كبار الجزارين أغلقو محلات الجزارة لهم خاصة العائلات الكبيرة من الجزارين، وبدأت تخرج من المنظومة ووجهت استثماراتهم إلى مجلات أخرى، كما أن 50% من الجزارين دخلات على المهنة، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم ستنخفض قبل عيد الأضحى مع السيطرة على السوق.

انخفاض أسعار اللحوم

ومن جانبه، أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة تصل 25% خلال الفترة المقبلة، حيث انخفضت أسعار اللحوم بشكل متواصل لتصل إلى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تواصل انخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الأضحى من اللحوم البقرية والجاموس والضأن واللحوم الجملي البلدية والمستوردة من الخارج.

وقال "البسومي" لـ"الدستور" إن اللحوم البلدية البقري وزن قائم انخفضت من 180 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، بينما انخفضت أسعار اللحوم الجاموس وزن قائم إلى 145 جنيهًا و140 جنيهًا للكيلو وزن قائم بينما الإناث تباع بالواحدة في حالة التصريح بذبحها في المجازر لعدم موائمتها مع عملية التربية، لافتًا إلى أن الأسعار ستنخفض قبل عيد الأضحى بسبب توفير الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف وتوفيرها وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم.