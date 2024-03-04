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مصر

الزراعة: إنفاق 8 مليارات جنيه في المشروع القومي للبتلو حتى الآن

الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل قيمته 100 مليون جنيه. 

وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المبلغ الذي تم تمويله في المشروع حتى الآن يقدر بأكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه، واستفاد منه عدد من شباب الخريجين وصغار المربين بأكثر من 34 ألف و500 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 505 ألف رأس.

وتابع: "المشروع القومي للبتلو استهدف منع ذبح العجول في أوزان صغيرة تقل عن 100 كجم، فأصبحت نسبة اللحوم أعلى. وبدأنا بالبقر والجاموس في منتصف عام 2017، وفي عام 2020 تم إضافة العجول المستوردة عالية الإنتاجية، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة، لأن معدلات الزيادة الوزنية الخاصة بها تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية".

الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المشروع القومي للبتلو مخصص للتمويل

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