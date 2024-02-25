الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وصول 1500 رأس ماشية سودانى إلى مجزر "وادى دارا" بمدينة رأس غارب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ممدوح نديم، وصول 1500 رأس ماشية سوداني إلى مجزر "وادي دارا" بالمدينة تمهيدًا لذبحها خلال الأسبوع الجاري، وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول الجميع.


وأكد رئيس المدينة، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات محافظ البحرالأحمر عمرو حنفي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.


وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص العجول قبل استلامها، والتأكد من مطابقتها لكافة مواصفات الجودة القياسية، مشيرًا إلى أن مجزر "وادي دارا" مجهز على أعلى مستوى.


وأوضح نديم، أنه سيتم وصول 10 آلاف رأس ماشية قبل بداية شهر رمضان، مما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من أجود أصناف اللحوم الطازجة، وبأسعار مناسبة للمواطنين.

 

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة بالمحافظات المختلفة، مع استمرار طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد مصدر بوزارة التموين لـ"الدستور"، تأمين كل احتياجات المواطنين من اللحوم الحية بسعر 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الوزارة الكبدة الحية بسعر 250 جنيهًا، والكبدة البقري البتلو المجمدة بسعر 180 جنيهًا للكيلو.

ضخ المنتجات بمعارض "أهلًا رمضان"

 

 

ووجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، بتكثيف ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ، تزامنًا مع انطلاق معارض "أهلًا رمضان" في المحافظات، كما شكَّلت الوزارة مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

 

وأكد المصيلحي مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ، سواء جيبوتى أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلى استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح أن تدخل الدولة في توفير اللحوم، سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية، لمنع انفلات الأسعار في السوق المحلية، مشددًا على استمرار الوزارة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين وتأمين المخزونات الاستراتيجية.

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