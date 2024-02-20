الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

خبراء يطرحون حلولاً لتوفير المعروض من اللحوم وخفض الأسعار

ثروة حيوانية
ثروة حيوانية

قدم مجموعة من الخبراء في مجال الإنتاج الحيواني روشتة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع زيادة تكلفة استيراد اللحوم والأعلاف من الخارج وزيادة الأسعار بنسبة 35%، مشيرين إلى أنه ستحدث انفراجة في أسعار اللحوم قريبا مع اتخاذ الحكومة إجراءات الإفراج عن الشحنات المنتشرة في الموانئ المصرية، وذلك خلال الأيام المقبلة مع قدوم شهر رمضان ومن بعده عيد الأضحى وزيادة استهلاك اللحوم.

- موافقات استيرادية لأكثر من 154 ألف رأس ماشية

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة استعدت لتوفير اللحوم خلال شهر رمضان من خلال إصدار موافقات استيرادية لأكثر من 154 ألف رأس ماشية منهم 34 ألف رأس للذبح الفوري و24 ألف رأس للتربية والتسمين وتم اتخاذ إجراءات بفتح منافذ للبيع اللحوم للمواطنين وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتفتيش على أماكن بيع اللحوم وجميع المجازر لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وقال القرش لـ"الدستور" إن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها مشروع البتلو وتحسين السلالات والتي تنعكس بدورها هذه الآليات على أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها وتقليل الكميات المستوردة وهي فرصة لزيادة حجم المعروض من المنتجات في الأسواق.

- استيراد لحوم هندية:

وقال الدكتور سمير سويلم رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة أجرت تعاقدات حاليا على استيراد لحوم هندية لطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة، بينما هي متأخرة إلى حد ما بسبب تحويل الشحنات من المرور بالبحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح مما سيرفر لون الشحن بنسبة 50% وهو ما سيؤثر على السعر بالفعل، كذلك عدم استقرار الدولار، مناشدا البنك المركزي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتدبير عملة من البنك المركزي للسلع الغذائية ومنها اللحوم ويكون لها أولوية، حيث يوجد بضائع ولحوم في المواني يجب الإفراج عنها.

وأضاف سويلم لـ"الدستور" أن الشعبة تستورد لحوم مجمدة ومبردة ونتيجة ارتفاع سعر الصرف ارتفعت كذلك اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة، لافتا الى ان جميع مناشئ الاستيراد تخضع لسعر الصرف حيث ارتفع سعر الصرف خلال اسبوعين 20 جنيه في الدولار  وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وأن المنتجات زادت 35% مما يؤثر على الأسعار في الاسواق، مؤكدا ضرورة دخول اللحوم المنتجة في المواني بالإسكندرية والسخنة تحدث انفراجة في أسعار  اللحوم قبل شهر رمضان  وضرورة الإفراج الفوري عن اللحوم المستوردة في المواني سستوفر اللحوم وتنخفض الأسعار. 

الخبراء يطرحون حلول لتوفير المعروض اللحوم وخفض

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