الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية المقبلة

ذتشهد اهتماما متزايدا ببحث الناس عن الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024 مع اقتراب نهاية العام الدراسي واقتراب فصل الصيف، وذلك عبر محرك "جوجل" العالمي حيث يستعد الكثير للراحة والاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء.

الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024

في شهر يونيو من العام 2024 تتوفر للمواطنين المصريين فترة من الراحة والاستمتاع بالأوقات العائلية والإحتفالات حيث يأتي عيد الأضحى المبارك مع بداية الشهر، حيث تمتد الإجازة من الأحد الموافق 16 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو، مما يتيح فرصة للاحتفال والتواصل مع الأحباء والأصدقاء، بعد ذلك يحتفل المصريون أيضا بعيد "الجلاء 1956" في يوم الثلاثاء 18 يونيو، وهو يوم يعتبر رمزا للحرية والاستقلال في تاريخ مصر، ويختتم شهر يونيو أعياده بالإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

جدول الاجازات الرسمية لشهر يونيو

اليوم العطلة الرسمية الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 19 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس 20 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك (يوم العودة للعمل) الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو

إجازات شهر مايو 2024

كما نشهد خلال الفترة الحالية سلسلة إجازات شهر مايو 2024 والتي بدأت بأمس الجمعة وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

الجمعة 3 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

السبت 4 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

الأحد 5 مايو 2024: إجازة عيد العمال.

الإثنين 6 مايو 2024: إجازة شم النسيم.

الجمعة 10 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

السبت 11 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

الجمعة 17 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

السبت 18 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

الجمعة 24 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

السبت 25 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

الجمعة 31 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

متى إجازة عيد العمال وشم النسيم

كما تم تأجيل إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، حيث أصبح موعد إجازة عيد العمال يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من الأربعاء 1 مايو أما إجازة شم النسيم فستكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، مما يجعلها تتزامن مع يومي الجمعة والسبت، مما يمنح الموظفين فترة إجازة متتالية تمتد لأربعة أيام.

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