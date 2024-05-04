الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية المقبلة
ذتشهد اهتماما متزايدا ببحث الناس عن الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024 مع اقتراب نهاية العام الدراسي واقتراب فصل الصيف، وذلك عبر محرك "جوجل" العالمي حيث يستعد الكثير للراحة والاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء.
الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024
في شهر يونيو من العام 2024 تتوفر للمواطنين المصريين فترة من الراحة والاستمتاع بالأوقات العائلية والإحتفالات حيث يأتي عيد الأضحى المبارك مع بداية الشهر، حيث تمتد الإجازة من الأحد الموافق 16 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو، مما يتيح فرصة للاحتفال والتواصل مع الأحباء والأصدقاء، بعد ذلك يحتفل المصريون أيضا بعيد "الجلاء 1956" في يوم الثلاثاء 18 يونيو، وهو يوم يعتبر رمزا للحرية والاستقلال في تاريخ مصر، ويختتم شهر يونيو أعياده بالإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.
جدول الاجازات الرسمية لشهر يونيو
|اليوم
|العطلة الرسمية
|الأحد 16 يونيو 2024
|وقفة عرفات
|الإثنين 17 يونيو 2024
|عيد الأضحى المبارك
|الثلاثاء 18 يونيو 2024
|ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
|الأربعاء 19 يونيو 2024
|ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
|الخميس 20 يونيو 2024
|رابع أيام عيد الأضحى المبارك (يوم العودة للعمل)
|الأحد 30 يونيو 2024
|ثورة 30 يونيو
إجازات شهر مايو 2024
كما نشهد خلال الفترة الحالية سلسلة إجازات شهر مايو 2024 والتي بدأت بأمس الجمعة وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.
الجمعة 3 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
السبت 4 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
الأحد 5 مايو 2024: إجازة عيد العمال.
الإثنين 6 مايو 2024: إجازة شم النسيم.
الجمعة 10 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
السبت 11 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
الجمعة 17 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
السبت 18 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
الجمعة 24 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
السبت 25 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
الجمعة 31 مايو 2024: إجازة أسبوعية.
متى إجازة عيد العمال وشم النسيم
كما تم تأجيل إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، حيث أصبح موعد إجازة عيد العمال يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من الأربعاء 1 مايو أما إجازة شم النسيم فستكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، مما يجعلها تتزامن مع يومي الجمعة والسبت، مما يمنح الموظفين فترة إجازة متتالية تمتد لأربعة أيام.
اقرأ أيضًا
رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف معاش مايو 2024