بالتزامن مع انتهاء إجازة شم النسيم واقتراب العيد الكبير، يتساءل الكثيرون عن موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك عبر جوجل، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء وللتنزه، ولتنظيم رحلات خروج مع الأقارب وإقامة احتفالات عائلية مميزة معهم.

موعد وقفة عرفات 2024 واجازة عيد الأضحى المبارك

تقدم «الدستور» خلال هذه السطور التالية موعد عيد الأضحى 2024 وموعد يوم وقفة عرفة وفقا لـ جدول العطلات الرسمية 2024 الصادر من خلال مجلس الوزراء.

موعد وقفة عرفات 2024

ويوافق يوم عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

مواعيد اجازة عيد الأضحى المبارك

أول أيام عيد الأضحى لعام 2024: يوم الأحد 16 من يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024: يوم الاثنين 17 من يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى لعام 2024: يوم الثلاثاء 18 من يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024: يوم الأربعاء 19 من يونيو 2024

قائمة الإجازات الرسمية 2024 المتبقية

إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 من يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 من يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الاثنين 17 من يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 من يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 من يوليو 2024.

عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 من يوليو 2024.

عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 من سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

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ما هي تكبيرات عيد الأضحى المبارك؟

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله”، “الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، “الله أكبر كبيرًا”، “والحمد لله كثيرًا”، “وسبحان الله بكرة وأصيلًا”.

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