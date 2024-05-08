الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك

وقفة عرفات
وقفة عرفات

بالتزامن مع انتهاء إجازة شم النسيم واقتراب العيد الكبير، يتساءل الكثيرون عن موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى المبارك عبر جوجل، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء وللتنزه، ولتنظيم رحلات خروج مع الأقارب وإقامة احتفالات عائلية مميزة معهم.

موعد وقفة عرفات 2024 واجازة عيد الأضحى المبارك

تقدم «الدستور» خلال هذه السطور التالية موعد عيد الأضحى 2024 وموعد يوم وقفة عرفة وفقا لـ جدول العطلات الرسمية 2024 الصادر من خلال مجلس الوزراء.

موعد وقفة عرفات 2024 

ويوافق يوم عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

مواعيد اجازة عيد الأضحى المبارك

  1. أول أيام عيد الأضحى لعام 2024: يوم الأحد 16 من يونيو 2024
  2. ثاني أيام عيد الأضحى 2024: يوم الاثنين 17 من يونيو 2024
  3. ثالث أيام عيد الأضحى لعام 2024: يوم الثلاثاء 18 من يونيو 2024
  4. رابع أيام عيد الأضحى 2024: يوم الأربعاء 19 من يونيو 2024

هل اليوم الاثنين إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

موعد إجازة شم النسيم 2024 للموظفي القطاع العام والخاص

قائمة الإجازات الرسمية 2024 المتبقية

  • إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 من يونيو 2024.
  • عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 من يونيو 2024.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الاثنين 17 من يونيو 2024.
  • ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 من يونيو 2024.
  • رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 من يوليو 2024.
  • عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 من يوليو 2024.
  • عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 من سبتمبر 2024.
  • عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

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“الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله”، “الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، “الله أكبر كبيرًا”، “والحمد لله كثيرًا”، “وسبحان الله بكرة وأصيلًا”.

"لا إله إلا الله وحده"، "صدق وعده"، “ونصر عبده”، "وأعز جنده"، "وهزم الأحزاب وحده"، "لا إله إلا الله"، "ولا نعبدإلا إياه"، "مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".

«اللهم صلِّ على سيدنا محمد"، “وعلى آل سيدنا محمد”، “وعلى أصحاب سيدنا محمد”، “وعلى أنصار سيدنا محمد”، "وعلى أزواج سيدنا محمد"، “وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

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