أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد إجازة شم النسيم 2024 للموظفي القطاع العام والخاص حيث أنها توافق يوم غدا الإثنين الموافق 6 مايو الجاري وذلك بعد احتفال المسيحيون بعيد القيامة المجيد حيث تصدر موعد اجازة شم النسيم 2024 للموظفي القطاع العام والخاص البحث على محرك البحث "جوجل" بعد إعلان وزير العمل الدكتور محمد شحاته أن يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 سيكون عطلة رسمية، ويتبعه يوم الإثنين الموافق 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال وشم النسيم للعاملين في القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال العام.

موعد اجازة شم النسيم 2024 للموظفي القطاع العام والخاص

سنشهد خلال شهر مايو 2024، سلسلة من الإجازات التي بأدت من يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى يوم غدا الإثنين حيث كان يوم الجمعة 3 مايو 2024 والسبت 4 مايو 2024 إجازتين أسبوعيتين بينما اليوم الأحد 5 مايو 2024، يكون هناك إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد العمال، بينما يوم الإثنين 6 مايو 2024 يُعتبر إجازة بمناسبة شم النسيم، ثم تتوالى بعد ذلك الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة 10 مايو والسبت 11 مايو، وكذلك يومي الجمعة 17 مايو والسبت 18 مايو والجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو والجمعة 31 مايو جميعها إجازات أسبوعية.

حالة الطقس خلال اجازة شم النسيم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، سيكون مائل للحرارة نهارا في منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية بالمقابل، قد يكون الطقس حارا في شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

رسائل تهنئة بشم النسيم

عندما تشرق الشمس في يومٍ جديد من شم النسيم، نرى أمامنا فرصة جديدة لبداية سعيدة ومليئة بالأمل. ندعو الله أن يجعل المصاعب التي نواجهها تتلاشى وتلين أمامنا، وأن يمنحنا قوة وصبرًا للتغلب على التحديات.

نتمنى لكم أسمى التهاني بمناسبة حلول شم النسيم، ونطلق لكم أمنياتنا الصادقة بعامٍ جديد مليء بالإنجازات والنجاحات المتواصلة.

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