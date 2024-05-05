تعرف على أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد خلال احتفالات شم النسيم (صور)

تشهد محافظة بورسعيد خلال أعياد الربيع وشم النسيم، توافد العشرات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك للاحتفال بتلك المناسبة في المدينة الباسلة التي طالما كانت مختلفة في احتفالها بتلك المناسبة ابتداء من صناعة دمية الألمبي والاحتفال بها ثم حرقها انتهاء بالتنزه على الشواطئ وأماكن الترفيه المختلفة بها.

جبال الملح

ويتوافد أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف محافظات الجمهورية بكثافة خلال أعياد الربيع "شم النسيم" على عدة مناطق ترصدها الدستور في تقريرها أبرزها: "جبال الملح" في مدينة بورفؤاد للتزحلق وإلقاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، فضلا عن التقاط مجموعة مميزة من الصور التذكارية التي تظهر للمواطنين على أنها صور على جبال من الجليد، وذلك مقابل رسم دخول رمزي للفرد يبلغ 5 جنيهات فقط لتنقلك من مصر إلي جبال أوروبا الثلجيه.

حديقة فريال

يتوافد المواطنون أيضا على حديقة فريال التاريخية التي شهدت حفل افتتاح قناة السويس القديم وشهدت أيضا حضور ملوك الدول لحفل الافتتاح، للاستمتاع بالورود والأشجار النادرة والتقاط الصور التذكارية مع منصات ديكورية في مكان منصات الملوك والأمراء ورجال الدين الذين حضروا حفل الافتتاح، وذلك بالمجان دون سداد أي رسم دخول.

شاطئ بورسعيد بورفؤاد

يتوافد المواطنون إلى شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تكون كاملة العدد خلال "شم النسيم" نظرا لأنها شواطئ عامة الدخول فيها بالمجان وتبدأ أسعار تأجير الكراسي من 10 جنيهات في الشواطئ الشعبية، ويمكن للأسرة الحصول على 4 كراسي وشمسية مقابل 50 جنيها فقط.

هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع، حيث أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الربيع لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، بداية من توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

وشدد المحافظ، على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد مع التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأضاف أنه جرى التشديد على شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى

أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد

أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد

أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد

أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد

أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد

أماكن التنزه والترفيه في بورسعيد

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