الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

13 يوم إجازة في مايو.. موعد الإجازات الرسمية 2024

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

مع اقتراب إجازة الصيف للطلاب بانتهاء العام الدراسي تمثل الإجازات الرسمية 2024 فرصة لهم ولذويهم في التخطيط للرحلات المنشودة خلال فصل الصيف.

13 يوم إجازة في مايو.. موعد الإجازات الرسمية 2024 

ننشر في التقرير التالي موعد الاجازات الرسمية 2024 وفق الأجندة الرسمية المعلنة من مجلس الوزراء مع العلم أنه من الممكن أن يتم تغيير الاجازات الرسمية بما يتواكب مع ظروف العمل وطبيعة الاجازة.

موعد الاجازات الرسمية 2024

أول الإجازات الرسمية المعلنة بشكل حالي الآن هي إجازتي عيد العمل وإجازة شم النسيم يومي الأحد 5 مايو والاثنين 6 مايو 2024. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عنهم كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات العاملة، وكذلك أعلن وزير العمل هذه الاجازات للعاملين في القطاع الخاص.

اجازة عيد الأضحى 2024 

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد ١٦ يونيو 2024 وتستمر الاجازة حتى الاربعاء 19 يونيو 2024 ولكن من المتوقع أن يمنح مجلس الوزراء يوم الخميس اجازة رسمية ضمن اجازة عيد الأضحى ويكون بديلًا عن اجازة وقفة عرفة والتي تكون موعدها السبت 15 يونيو 2024.

  • الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)
  • الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو ١٩٥٢)
  • الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
  • الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر ١٩٧٣)

مع العلم أن الاجازات التي تأتي في منتصف الدولة يتم ترحيلها إلى يوم الخميس وهي السياسة المتبعة من الحكومة لتجميع الاجازات الرسمية مع العطلات الرسمية بحيث يتم الاستفادة من ايام الاجازة المجمعة واستتثمارها بشكل جيد. 

إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

خلال إجازات مايو.. أماكن ترفيهية وتاريخية وثقافية تستحق الزيارة في مصر

العطلات الاسبوعية والاجازات الرسمية  مايو 2024 

  • الجمعة 3 أبريل 2024
  • السبت 4 أبريل 2024
  • الاحد 5 مايو 2024
  • الاثنين 6 مايو 2024
  • الاربعاء 10 أبريل 2024
  • الخميس 11 أبريل 2024
  • الجمعة  12 أبريل 2024
  • السبت  13 أبريل 2024
  • الجمعة 19 أبريل 2024
  • السبت 20 أبريل 2024
  • الخميس 25 أبريل 2024
  • الجمعة 26 أبريل 2024
  • السبت 27 أبريل 2024
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إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

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إجازات شهر مايو 2024.. والعطلات الرسمية المتبقية في 2024

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