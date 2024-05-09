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pdf بالإجابات.. رابط تنزيل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الاسترشادية الترم الثاني

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأ العد التنازلي لموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، في جميع المحافظات على الانتهاء، بعد اعتماد مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات جداول الامتحانات لتبدأ خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، ما دفع الكثير من الطلاب للبحث عن رابط تنزيل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الاسترشادية.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الاسترشادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الاسترشادية الترم الثاني بصيغة pdf في جميع المواد الدراسية عبر موقعها الإلكتروني لجميع الطلاب لتحميلها بالمجان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من طرح نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الاسترشادية لتدريب الطلاب على النظام الجديد للاختبارات.

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رابط تنزيل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم تنزيل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بصيغة pdf في جميع المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي.

ويمكن تحميل النماذج من خلال تسجيل الدخول إلى رابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الاسترشادية 2024 من هنا ثم تحديد الفصل الدراسي واختيار المادة المراد تنزيلها ثم الضغط على أيقونة تنزيل ثم استعراضها على جهازك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالقاهرة

ووفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالقاهرة، تستمر الاختبارات من يوم الخميس 16 مايو 2024 وحتى يوم الأربعاء 22 من الشهر ذاته، وفقا للترتيب التالي:-

  • موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.
  • موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.
  • موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.
  • موعد امتحان مادة العلوم، يوم الاثنين 20 مايو 2024:.
  • موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.
  • موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

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