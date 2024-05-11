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محمد الباز

مصر

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

طلاب
طلاب

زاد البحث عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني وذلك مع اقتراب موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية وفقا للجداول المعلنة في كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حيث يرغب مئات الألاف من الطلاب في التدريب على طبيعة الأسئلة والاجابة عليها في كافة المواد الدراسية.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني 

يمكن الحصول على النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني والاجابة عنها من خلال هذا الرابط (من هنا)  وذلك للتدريب على اجابة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 في كافة المواد الدراسية ويمكن مقارنة إجابة الطالب بإجابة الامتحانات الموجودة في النماذج التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها.

تحتوى كافة النماذج الاسترشادية لطلاب 3 إعدادي على 35 سؤالا من بين اختيار من متعدد وأسئلة مقالية في كل مادة من المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات) على أن تكون مدة الاجابة ساعتين لكل نموذج من النماذج المطروحة عبر الموقع الإلكتروني.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة 

جاءت جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة وفقا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:-

  • السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.
  • الأحد 19 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • الاثنين 20 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.
    الثلاثاء 21 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
  • الأربعاء 22 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.
  • الخميس 23 مايو 2024 امتحان مادة الدرسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.

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تأتي امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والبكم والمكفوفين والمهنية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 مايو وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

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