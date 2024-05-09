pdf.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات
10 أيام تبقت تقريبًا على انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي لنهاية العام الدراسي 2023-2024، ويستعد الطلاب لخوض الامتحانات والمراجعات بشكل مكثف.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني
نوضح في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة، وكذلك عدد من المحافظات الأخرى التي تتفاوت فيها مواعيد الامتحانات وفق طبيعة كل محافظة.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024
تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لمدارس العام واللغات من السبت 18 مايو 2024، ويكون الجدول كالتالي:
السبت 18-5-2024
اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30 ويتم تخصيص 20 دقيقة للإملاء
الأحد 19-5-2024
الجبر والإحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30
الاثنين 20-5-2024
الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الثلاثاء 21-5-2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1
الاربعاء 22-5-2024
العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11
التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30
الخميس 23-5-2024
الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
تربية رياضية خاص بمدرسة السعيدية الرياضية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ
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