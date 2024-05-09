الخميس 09 مايو 2024
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مصر

pdf.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

امتحانات
امتحانات

10 أيام تبقت تقريبًا على انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي لنهاية العام الدراسي 2023-2024، ويستعد الطلاب لخوض الامتحانات والمراجعات بشكل مكثف. 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني 

نوضح في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة، وكذلك عدد من المحافظات الأخرى التي تتفاوت فيها مواعيد الامتحانات وفق طبيعة كل محافظة. 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لمدارس العام واللغات من السبت 18 مايو 2024، ويكون الجدول كالتالي:

السبت 18-5-2024 

اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30 ويتم تخصيص 20 دقيقة للإملاء 

الأحد 19-5-2024 

الجبر والإحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30 

الاثنين 20-5-2024

الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 21-5-2024 

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1

الاربعاء 22-5-2024

العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الخميس 23-5-2024

الدراسات الاجتماعية  من الساعة 9 وحتى الساعة 11

تربية رياضية خاص بمدرسة السعيدية الرياضية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  بني سويف 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة  الشرقية 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  الشرقية 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  البحيرة 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  الغربية 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني في المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 

 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  اسيوط 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  سوهاج 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  قنا 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  المنيا 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة  كفر الشيخ 

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