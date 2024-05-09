pdf.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

10 أيام تبقت تقريبًا على انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي لنهاية العام الدراسي 2023-2024، ويستعد الطلاب لخوض الامتحانات والمراجعات بشكل مكثف.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

نوضح في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة، وكذلك عدد من المحافظات الأخرى التي تتفاوت فيها مواعيد الامتحانات وفق طبيعة كل محافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لمدارس العام واللغات من السبت 18 مايو 2024، ويكون الجدول كالتالي:

السبت 18-5-2024

اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30 ويتم تخصيص 20 دقيقة للإملاء

الأحد 19-5-2024

الجبر والإحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30

الاثنين 20-5-2024

الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 21-5-2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1

الاربعاء 22-5-2024

العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الخميس 23-5-2024

الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

تربية رياضية خاص بمدرسة السعيدية الرياضية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة اسيوط

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

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