محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الإعدادية ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وأ/ علي الألفي نقيب المعلمين، مديري الإدارات التعليمية، مديري المراحل التعليمية.

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية

واطمأن محافظ بورسعيد على توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب خلال إجراء الامتحانات، مشددًا على استمرار المتابعة وتحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال سير العملية الامتحانية.

كما ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والأمان للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

وفي نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد على استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، موضحًا أن القوافل التعليمية هذا العام شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب بمقرات المدارس، التى أعدت خصيصًا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان