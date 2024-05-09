الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الإعدادية ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وأ/ علي الألفي نقيب المعلمين، مديري الإدارات التعليمية، مديري المراحل التعليمية.

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية 

واطمأن محافظ بورسعيد على توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب خلال إجراء الامتحانات، مشددًا على استمرار المتابعة وتحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال سير العملية الامتحانية.

كما ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والأمان للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

وفي نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد على استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، موضحًا أن القوافل التعليمية هذا العام شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب بمقرات المدارس، التى أعدت خصيصًا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
محافظ بورسعيد امتحانات فوافل تعليم

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس