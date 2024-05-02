باقي 50 يوما.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مع تبقي القليل على انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 للصف الثالث الثانوي 2024 والتي تبقى عليها 50 يوما.

ننشر في الجدول التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعلن رسمي من وزارة التربية والتعليم وإجازة عيد الأضحى المعلنة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يبدأ طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام بالمواد غير المضافة للمجموع وهي كالتالي

الاثنين 10/6/2024

التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30

التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12.30

الأربعاء 12/6/2024

الاقتصادي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30

الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

اجازة عيد الأضحى 2024

ثم يحصل الطلاب على اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدا من السبت 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، ليعود الطلاب لاستكمال امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد الأساسية لكافة الشعب.

ويكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي:

السبت 22 يونيو 2024

مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 25 يونيو 2024

مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

السبت 29 يونيو 2024

مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 2 يوليو 2024

مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 6 يوليو 2024

مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الأربعاء 10 يوليو 2024

مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 13 يوليو 2024

مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الأربعاء 17 يوليو 2024

مادة الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

مادة الاستاتيكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 20 يوليو 2024

مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

إقرأ أيضا