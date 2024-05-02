بمختلف المحافظات.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الاول الإعدادي لنهاية الترم الثاني والعام الدراسي 2023/2024 في مختلف محافظات الجمهورية والمقرر عقدها قبل نهاية العشرة أيام الأولى من مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي 2024

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي لامتحانات نهاية الترم الثاني وفق الجداول المعلنة من كل محافظة خاصة بطلابها.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي في بعض المحافظات بداية من 8 مايو وأخرى تبدأ بعد هذا الموعد وتستغرق الامتحانات أسبوع تقريبًا ثم بعدها يحصل طلاب الصف الأول الإعدادي على إجازة نهاية العام.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الاسكندرية

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة البحيرة

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة البحيرة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة دمياط

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة دمياط

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة أسوان

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة اسوان

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة مطروح

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة مطروح

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة المنوفية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة المنوفية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة اسيوط

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة اسيوط

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