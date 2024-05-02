الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بمختلف المحافظات.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الإعدادي

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الاول الإعدادي لنهاية الترم الثاني والعام الدراسي 2023/2024 في مختلف محافظات الجمهورية والمقرر عقدها قبل نهاية العشرة أيام الأولى من مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي 2024

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي لامتحانات نهاية الترم الثاني وفق الجداول المعلنة من كل محافظة خاصة بطلابها. 

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي في بعض المحافظات بداية من 8 مايو وأخرى تبدأ بعد هذا الموعد وتستغرق الامتحانات أسبوع تقريبًا ثم بعدها يحصل طلاب الصف الأول الإعدادي على إجازة نهاية العام. 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة القاهرة 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة القليوبية 

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الجيزة 

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة السويس 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة السويس 

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  الاسكندرية 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة المنيا 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  المنيا 

موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

مصادر بالتعليم: تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة البحيرة 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  البحيرة 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة دمياط 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  دمياط 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الدقهلية 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  الدقهلية 

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة أسوان 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  اسوان 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024 بالقاهرة والجيزة

قبل امتحانات آخر العام.. أطعمة تزيد من تركيزك خلال "فترة الامتحانات"

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  كفر الشيخ 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  كفر الشيخ 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  مطروح 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  مطروح 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  الفيوم 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  الفيوم 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  المنوفية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  المنوفية 

 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  الشرقية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة  الشرقية 

 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة اسيوط 

 

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة اسيوط 

 

إقرأ أيضا 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني

 

txt

وكيل "تعليم دمياط" يناقش وضع امتحانات آخر العام الدراسى للشهادة الإعدادية

txt

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للثلاث شعب

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي امتحانات الصف الأول الإعدادي جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة القليوبية جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة السويس جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي محافظة الاسكندرية الترم الثاني

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا