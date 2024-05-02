الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تبدأ خلال أيام.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

يستعد طلاب الصف الثاني الثانوي لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024، لذلك يكثر البحث عن جدول امتحانات الترم الثاني كي يستعد الطلاب بشكل جيد مع تبقي القليل على انطلاق الامتحانات. 

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بعد إعلان مختلف المحافظات عن جدول امتحانات طلابها.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 

تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي في بعض المحاظفات من 8 مايو في بعض المحافظات وفي محافظات اخرى تبدأ من 15 مايو، وتستغرق الامتحانات 10 أيام تقريبًا وتنتهي قبل اجازة عيد الأضحى

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  الجيزة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الاسكندرية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الاسكندرية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  السويس 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  السويس 

 

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة   الاسماعيلية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة   الاسماعيلية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  البحيرة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  البحيرة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  الفيوم 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  الفيوم 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  شمال سيناء

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  شمال سيناء 

 

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة  دمياط 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة دمياط 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الدقهلية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الدقهلية 

 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 

 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القليوبية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القليوبية 

 

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