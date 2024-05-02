تبدأ خلال أيام.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

يستعد طلاب الصف الثاني الثانوي لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024، لذلك يكثر البحث عن جدول امتحانات الترم الثاني كي يستعد الطلاب بشكل جيد مع تبقي القليل على انطلاق الامتحانات.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بعد إعلان مختلف المحافظات عن جدول امتحانات طلابها.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي في بعض المحاظفات من 8 مايو في بعض المحافظات وفي محافظات اخرى تبدأ من 15 مايو، وتستغرق الامتحانات 10 أيام تقريبًا وتنتهي قبل اجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الاسكندرية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الاسكندرية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الاسماعيلية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الاسماعيلية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة البحيرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة البحيرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة شمال سيناء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة شمال سيناء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة دمياط

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة دمياط

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القليوبية

إقرأ أيضا:

بمختلف المحافظات.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات