الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 في جميع محافظات الجمهورية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لذلك يستعد الطلاب من مختلف صفوف النقل لاداء امتحانات الترم الثاني. 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات

تنشر “الدستور” في الجدول التالي جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 في جميع محافظات الجمهورية التي أعلنت عن جداول طلابها بشكل رسمي.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024

تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي في عدد من المحافظات بداية من 8 مايو ثم يعقبها باقي المحافظات في الامتحانات وفق الجداول التالية 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة 

امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الجيزة 

 

امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الجيزة 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الاسكندرية 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الاسكندرية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة السويس 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة السويس 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنيا 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنيا 

موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الغربية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الغربية 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة سوهاج 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة سوهاج 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة شمال سيناء 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة شمال سيناء 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة  القليوبية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة  القليوبية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة  كفر الشيخ 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة  كفر الشيخ 
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة  كفر الشيخ 

 

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جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة   الدقهلية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة   الدقهلية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنوفية 

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة  المنوفية 

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