جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات
أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 في جميع محافظات الجمهورية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لذلك يستعد الطلاب من مختلف صفوف النقل لاداء امتحانات الترم الثاني.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات
تنشر “الدستور” في الجدول التالي جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 في جميع محافظات الجمهورية التي أعلنت عن جداول طلابها بشكل رسمي.
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024
تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي في عدد من المحافظات بداية من 8 مايو ثم يعقبها باقي المحافظات في الامتحانات وفق الجداول التالية
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الجيزة
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الاسكندرية
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة السويس
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنيا
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الغربية
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة سوهاج
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة شمال سيناء
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القليوبية
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة كفر الشيخ
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الدقهلية
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنوفية
إقرأ أيضا:
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية
جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني