أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 في جميع محافظات الجمهورية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لذلك يستعد الطلاب من مختلف صفوف النقل لاداء امتحانات الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المحافظات

تنشر “الدستور” في الجدول التالي جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 في جميع محافظات الجمهورية التي أعلنت عن جداول طلابها بشكل رسمي.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024

تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي في عدد من المحافظات بداية من 8 مايو ثم يعقبها باقي المحافظات في الامتحانات وفق الجداول التالية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة

امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الجيزة

امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الاسكندرية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الاسكندرية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنيا

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة شمال سيناء

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة شمال سيناء

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة كفر الشيخ

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنوفية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2024 محافظة المنوفية

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