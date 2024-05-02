1050 طالبًا يؤدون امتحانات "التربية الرياضية" بجامعة قناة السويس

أدى 1050 طالبًا وطالبة من المستوى الأول والثاني بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، الاختبارات العملية والشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، وذلك برعاية ومتابعة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

جاءت الاختبارات - بإشراف الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عُقدت الاختبارات الشفوية والعملية بمتابعة اللجان الثلاثية المُشكلة تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأدى 600 طالب وطالبة بالمستوى الأول الاختبارات بمقررات (الكاراتيه - جمباز 1 - التشريح - تعبير حركي).

كما أدى 450 طالبًا وطالبة بالمستوى الثاني الاختبارات العملية والشفوية بمقررات ( كرة طائرة - هوكي - جمباز إيقاعي).

يُذكر أن اختبارات المستوى الأول تمت خلال الفترة من السبت 27 إبريل وحتى الأول من مايو الجاري، ومن المنتظر أن يؤدي طلاب المستوى الثالث والرابع الاختبارات الشفوية والعملية بدءًا من يوم السبت الموافق 4 مايو.