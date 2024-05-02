الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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120 مشاركًا في البرنامج التوعوي حول "السكتة الدماغية" بـ"طب قناة السويس"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة قناة السويس، وقسم  النفسية والعصبية، بالتنسيق مع إدارة تدريب أفراد المجتمع، برنامجًا تدريبيًا توعويًا بعنوان "ما بعد الإصابة بالسكتة الدماغية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، بقاعة الاحتفالات بالمستشفيات التعليمية للجامعة، مستهدفا 120 مشاركًا من المجتمع الجامعي، والخارجي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ووفق توجيهاته بضرورة رفع درجة الوعي الصحي لدى أبناء إقليم القناة وسيناء بوجه عام، وأفراد المجتمع الجامعي بشكل خاص من خلال عقد مصفوفة من الندوات والبرامج  التوعوية التي تهتم بالتثقيف الصحي.

وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

تفاصيل البرنامج التدريبي 

حاضر بالبرنامج التوعوي الدكتورة هايدي حسن رئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتورة مروه عرابي أستاذ مساعد الأمراض العصبية ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتناولت التعريف بالسكتة الدماغية أو السكتة أو الحادثة الدماغية الوعائية أو الجلطة الدماغية، هي عند نقص تدفّق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ والذي يؤدي إلى موت الخلايا.

وتمت الإشارة كذلك وتوعية المشاركين بعوامل الخطورة الرئيسية للسكتة الدماغية، وهي ضغط الدم غير المنضبط، وتشمل عوامل الخطورة الأخرى التدخين، السمنة، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، داء السكري.

كما تناول البرنامج التوعوي تحديات إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية، والأنواع المختلفة لإعادة التأهيل.

واستهدف البرنامج التوعوي 120 مشاركًا من المجلس القومى للمرأة فرع الإسماعيلية، وحدة تكافؤ الفرص، هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية،  المراقبة الطبية بالجامعة، مديرية الطب البيطرى كلية الحاسبات والمعلومات، المستشفى الجامعي، وأقيم بإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يشار إلى أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة قناة السويس حصلت على الجائزة الماسية من المنظمة العالمية في علاج مرضى السكتة الدماغية، وتعد الجائزة الأولى في تقييم جودة الرعاية الطبية المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، وذلك ضمن 7 وحدات على مستوى الجمهورية.
وتعد الوحدة كذلك الأولى من نوعها في منطقة إقليم القناة وسيناء.

اوائل كلية طب جامعة قناة السويس طب جامعة قناة السويس عميد كلية طب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية كلية طب جامعة قناة السويس نتيجة كلية طب جامعة قناة السويس

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